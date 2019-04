«On fait appel au sourcier quand les autres métiers n’ont pas de réponse»

«Vous avez trouvé de l’eau?» Une retraitée, hilare, interroge. Sous ses fenêtres, dans un quartier résidentiel lausannois, un homme vêtu de son bleu de travail va et vient, un pendule dans la main droite, et plante dans le sol des jalons orange fluo à intervalles réguliers. «Il y a deux réactions typiques à mon activité, sourit Alexandre Oricchio, sourcier professionnel depuis 2009. Soit les gens sont sceptiques et me regardent un peu de haut, soit une étincelle se met à scintiller dans leurs yeux. Mon métier vient rappeler qu’il y a d’autres choses dans la vie que celles qu’on voit.»

Surnommé le sourcier bleu, Alexandre Oricchio, 39 ans, est «un passionné de l’eau». Il ne la cherche cependant pas pour le plaisir. Chaque semaine, des gérances et des architectes l’appellent à la rescousse. «Je suis toujours le dernier à être contacté, assure-t-il, le sourire aux lèvres. On fait appel à moi quand les autres corps de métier n’ont pas de réponse.» Pas par méfiance, mais par protocole. «Je suis capable de dire si de l’eau s’écoule mais pas forcément d’en expliquer son alimentation. Je ne peux pas savoir, par exemple, si elle vient d’un tuyau défectueux ou si nous sommes en présence d’une source naturelle.»

Ce jeudi-là, Alexandre Oricchio a été mandaté par la Société Coopérative d’Habitation Lausanne. De l’eau s’infiltre dans les caves d’un immeuble depuis près d’une année, sans que personne n’arrive véritablement à savoir pourquoi. Sur place, le sourcier scrute le sol en béton. Il gratte les taches d’humidité sur les murs et inspecte les petites fissures situées dans un des coins du sous-sol. Après quelques minutes, le sourcier dégaine son smartphone et immortalise les détails qui lui semblent dignes d’intérêt. «Je fonctionne au ressenti, confie Alexandre Oricchio. Mais je m’appuie aussi sur des faits et des informations scientifiques.»

Pas prouvé par la science

Le mot est lâché. Si le sourcier, établi à Premier, est très demandé, avec près de 60 interventions au compteur en 2018, ses compétences ne sont pas prouvées par la science. Pour lui, cela n’a pas d’importance: «Je travaille avec des professionnels et je dois leur communiquer des informations précises et véridiques. Si je n’y parvenais pas, les entreprises de construction, les maçons ou encore les fontainiers ne me feraient pas confiance.»

Après avoir visité les caves de l’immeuble lausannois construit en 1968, Alexandre Oricchio se dirige vers le garage adjacent. Selon la concierge, ce dernier serait régulièrement inondé lors de fortes pluies. Le sourcier pose son sac au sol et en tire plusieurs instruments ésotériques. D’abord, la fameuse baguette de sourcier en forme de Y. Il la tient fermement des deux mains et se met en marche. Ses yeux paraissent fermés et ses lèvres marmonnent: «Bord de la source, bord de la source, bord de la source…» D’un coup, l’extrémité de plastique souple se retourne et pointe le sol. «Je formule ce que je cherche pour focaliser mon esprit sur un objectif, annonce, le sourcier. Chaque fois que je ressens un changement énergétique, je marque le lieu d’un jalon.»

Le Nord-Vaudois répète l’opération plusieurs fois. Les contours de la veine d’eau délimités par ses piqués fluo apparaissent progressivement. Le milieu de la source intéresse tout particulièrement Alexandre Oricchio. Il s’y place, droit comme un i. Il tape du pied et commence à compter à haute voix: «Un, deux, trois, quatre, cinq…» Sa baguette s’agite. «Je cherche la profondeur de la veine, explique le sourcier. Ces indications serviront en cas de forage.» Il note ses relevés puis change d’instrument. Alexandre Orrichio empoigne deux baguettes de laiton qui crissent lorsqu’il les fait tournoyer dans les airs et se remet au travail. Cette fois pour calculer le nombre de litres qui circulent par minute sous ses pieds. «Je change d’outil à chaque fois que je commence à être trop à l’aise, poursuit Alexandre Oricchio. Cela peut sembler paradoxal, mais je dois sortir de ma zone de confort pour maintenir une certaine tension et donc être le plus réceptif possible.»

Diagnostic sans appel

Au total, l’intervention du sourcier aura duré une bonne partie de la matinée. Son diagnostic est sans appel: «De l’eau coule sous le garage, c’est une certitude. C’est la même source qui remonte ensuite dans les caves». Alexandre Oricchio sort une carte et montre son parcours. «La société qui m’a mandaté a maintenant plusieurs choix en fonction du budget dont elle dispose, détaille-t-il. L’option la moins chère serait d’accepter l’eau et d’essayer d’isoler les ruissellements grâce à un système de coulisse drainante à l’intérieur. La plus onéreuse serait d’amener des machines de chantier, d’ouvrir le sol, et de faire un captage drainant à l’extérieur.»

Aujourd’hui, la Société Coopérative d’Habitation Lausanne attend d’avoir le détail de ses premières conclusions pour se prononcer. En attendant, le sourcier a été appelé du côté de Perroy, où une maison souffre d’infiltrations inexpliquées. (24 heures)