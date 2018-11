Ambiance revendicatrice et inclusive samedi à Lausanne, où des milliers de manifestants ont emboîté le pas au mouvement féministe #NousToutes lors d’une marche contre les violences sexistes. «Nous voulons éveiller les consciences, interpeller les autorités et mettre en lumière la pluralité et le continuum des violences, explique Carine Carvalho Arruda, membre du collectif organisateur Pour une grève des femmes, grève féministe. Du harcèlement au viol en passant par l’injure, elles restent malheureusement trop souvent banalisées.»

A la veille de la Journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, près de 2000 personnes, selon les organisateurs, ont investi la capitale vaudoise. A l’instar de deux jeunes étudiantes qui lèvent une pancarte dénonçant le harcèlement de rue, un fléau que 72% des Lausannoises disent subir, selon une enquête de 2016. «On ne peut pas sortir sans se sentir mal à l’aise, souffle Clémence, 18 ans. Je pense que toutes les femmes connaissent ce sentiment d’insécurité et il faut y mettre fin.» Ce soir, ces amies ont délaissé réseaux sociaux et hashtags féministes. «Sur internet, notre avis disparaît parfois dans la masse, alors c’est mieux de venir en personne pour se faire entendre, nuance Noah. C’est super de voir autant de monde, de tout âge, genre et nationalité !»

Témoignages de femmes battues

Après quelques minutes de marche, le cortège qui a débuté à la Riponne s’immobilise sur la place de la Palud. L’occasion de lire au micro des témoignages de femmes battues et de rappeler qu’il y a encore quelques jours, une jeune mère de famille décédait sous les coups de son compagnon, à Yverdon. «Je suis très contente que la Suisse soit dans la rue aujourd’hui, s’enthousiasme Audrey, Lausannoise de 52 ans. On entend que nos conditions s’améliorent, mais rien n’est acquis et ça va plus mal qu’on ne peut imaginer. Il faut rester vigilant et dénoncer les injustices.»

Après plus d’une heure de marche, le cortège est revenu à la Riponne, sans interrompre les chants et les slogans. Pour continuer à lutter contre les inégalités, les collectifs féministes appellent déjà les femmes vivant en Suisse à faire grève, le 14 juin 2019. (24 heures)