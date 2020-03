Rues quasi désertes. Comptages strictes du nombre de clients dans les restaurants. Files d'attente devant certains bars. Drôle d'ambiance dans le centre-ville de Lausanne, vendredi soir, quelques heures après l'annonce du gouvernement des mesures drastiques et historiques pour endiguer le fléau du coronavirus. «C'est fou, on se croirait en Allemagne de l'Est au temps de la guerre froide», plaisante un client des Arches, un bar du Flon normalement très fréquenté le week-end. Là, seules quelques tables sont prises. «Pourtant nous avons dû attendre 10 minutes avant d'être autorisés à prendre place», continue le noctambule lausannois. Les bars, restaurants et discothèques ont en effet l'interdiction d'accueillir plus de cinquante clients à la fois.

Devant le bistrot en plein air logé juste sous les arches du Grand-Pont, un serveur s'improvise d'ailleurs videur et des barrières ont été installées pour filtrer les entrées. Quelques personnes attendent, tout en rigolant de cette situation peu banale. «Si vous voulez, vous pouvez commander les boissons et aller les boire sur les escaliers juste en face», indique le serveur, semblant oublier l'interdiction de vendre de l'alcool à l'emporter après 21 heures.

Un peu plus loin, au bar à cocktails Le Perroquet, au cœur du quartier du Rôtillon, le peu de clients interpelle également dans cet établissement normalement bondé le vendredi soir. L'ambiance, certes calme et détendue, n'y est pas moins étrange. «Ne vous asseyez pas là, je n'ai pas encore désinfecté la table, lance l'un des serveurs. Installez-vous plutôt à celle d'à côté.» Une soirée qui promet, pour ceux qui ont osé sortir, de rester dans les annales.