Orage à Lausanne: des grands magasins fermés au centre-ville

Le violent orage survenu tard lundi soir à Lausanne a provoqué de nombreux dégâts. En voici les derniers développements.

Plusieurs magasins comme H&M, Payot et Mix-Images sont restés fermés ce matin pour cause d'inondations. Dans les sous-sols de H&M, les pompiers ont découvert 3m50 d'eau. «Nous avons eu besoin de masques à oxygène pour y accéder», explique un employé de la protection civile sur place. A Payot, une responsable indique qu'un inventaire doit être réalisé afin de savoir si des livres ont été touchés.

Salles d'examen sous l'eau

Le gymnase Auguste Piccard a également été victime d'inondations, notamment dans des salles où étaient prévus des examens. Certaines épreuves ont dû être repoussées de deux heures, le temps d'apprêter de nouvelles salles.

Prudence dans les parcs publics

«Nous recommandons à la population de ne pas se rendre dans les espaces verts ou dans les parcs, indique Sébastien Jost, répondant presse de la police de Lausanne. Des arbres risquent de chuter. Des opérations de sécurisation sont en cours.»

500 appels au 117

Les pompiers n'ont pas chômé cette nuit. «Un grand nombre d'interventions ont eu lieu, certaines sont encore en cours», précise-t-il. Pour l'heure, aucun blessé n'est à déplorer. Vers 3h du matin, la police de Lausanne avait reçu environ 500 appels au 117. Selon la RTS, plus de 200 interventions ont eu lieu.

Selon le site internet de MétéoSuisse, il est tombé 14,5 mm d’eau par heure à Lausanne. Le service météorologique avait émis un bulletin d’alerte de niveau 3 pour la région lausannoise.

Métro inondé Les transports publics ont été perturbés. La ligne 8 des tl est déviée en raison de la chute d'un arbre sur la ligne aérienne. «Les dégâts sont conséquents, la situation est en cours d'analyse», précise Elodie de Kalbermatten, chargée de communication des tl. Lundi soir, la ligne 16 a été momentanément déviée à cause d'une coulée de gravats au niveau de l'Hermitage. Quant au M2, il circule normalement. Plusieurs stations ont été toutefois été inondées. A Ouchy, le niveau d'eau a dépassé le niveau des quais. «Des techniciens s'affairent pour réparer des installations qui ont été abîmées dans les stations, mais le métro circule sur l'ensemble de la ligne.»

Du côté des CFF, «la circulation est normale ce mardi matin sur l'arc lémanique, malgré quelques retards», indique Frédéric Revaz, porte-parole.

Vers 23h, de véritables torrents ont dévalé certains axes comme l'avenue Georgette. Tout le quartier de la gare a été inondé ainsi que les rues en aval. «Je travaillais dans un bureau d'Ouchy et tout à coup on a vu un torrent descendre, c'était vraiment impressionnant», explique Hugo Labat.

«Le déluge est partout»! «De mémoire de Lausannois on n'a jamais vu ça!» Les fortes pluies qui se sont abattues sur Lausanne lundi soir ont provoqué d'énormes inondations, provoquant l'incrédulité des habitants. Les commentaires, les photos et les vidéos laissées par les internautes ébahis sur les réseaux sociaux en témoignent.

