Oron devra assumer les sorties de ses écoliers

Le syndic Philippe Modoux le dit d’emblée: «Cet amendement nous coûtera l’équivalent de 0,6 point d’impôts.» Proposé par la conseillère socialiste Monique Ryf et accepté par le Conseil communal lors de sa dernière séance, l’amendement en question ajoute une ligne de 90'000 francs au budget 2020 d’Oron. «La Commune pourra ainsi maintenir la totalité des camps et sorties de l’établissement scolaire en prenant à sa charge la part des parents», explique l’élue.

Puisqu’un arrêté du Tribunal fédéral de 2017 a gravé dans le marbre le principe de gratuité de l’école, les Communes doivent passer à la caisse si elles ne veulent pas couper dans les sorties. «Beaucoup l’ont fait, mais à Oron il était prévu que la moitié des activités disparaisse, indique Monique Ryf. Ça aurait été dommage car c’est souvent l’occasion de s’ouvrir au monde culturel et artistique, de pratiquer une activité physique ou de découvrir de nouveaux sports.»

De 50'000 à 140'000 francs

La Commune contribuait jusqu’ici à hauteur de 50'000 francs annuels, elle déboursera désormais 140'000 francs. L’amendement est passé de justesse puisque c’est le président qui a tranché en sa faveur après une égalité parfaite dans les rangs du Conseil. Le syndic y voit «un chèque en blanc. J’estime que chacun doit faire un effort et là, c’est une somme qui est due. Il n’y a plus besoin de chercher des fonds, de définir des objectifs. Mais on paiera puisqu’on nous l’impose.»

Forte de son expérience chez Pro Juventute, Monique Ryf souligne que «certaines familles n’ont vraiment pas les moyens de payer alors que ces activités sont indispensables à la construction des enfants». «C’est un sujet très sensible, beaucoup de conseillers ont eux-mêmes des enfants et, à un moment donné, chacun regarde son porte-monnaie», observe Philippe Modoux. Et de prévenir: «Si nous devions un jour augmenter les impôts, on verra comment ils raisonneront.»