Oron renonce au parking contesté

L’idée avait provoqué un tollé dans le quartier. Pour pallier le manque de places de stationnement à Palézieux-Gare, la Municipalité d’Oron envisageait la création d’un parking à la place d’un vaste espace gazonné au cœur de la zone résidentielle de L’Orée-des-Bois.

La mise à l’enquête avait débouché sur trois oppositions dont une collective signée par plus de 130 riverains. Elles avaient été levées et l’Exécutif ne semblait pas prêt à renoncer. C’est pourtant ce qu’il vient de faire, comme l’annonce «Le Messager». En cause: le recours déposé par Prévoyance.ne, propriétaire de plusieurs immeubles du lotissement, à la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois.

«Notre décision ne veut pas dire que ce parking ne se fera jamais»

«Les arguments avancés, notamment sur l’affectation de la parcelle, n’étaient pas dénués de sens. Nous n’étions pas sûrs de gagner au tribunal, nous avons donc changé nos plans plutôt que de dépenser de l’argent», explique le syndic, Philippe Modoux. Pour autant, l’idée n’est pas complètement abandonnée. La révision du plan directeur communal vient de débuter, elle permettra de réfléchir à l’affectation de la parcelle en question. «Notre décision ne veut pas dire que ce parking ne se fera jamais, sa construction est peut-être simplement repoussée», confirme l’édile.

Les voisins, qui avaient déployé de nombreuses banderoles aux balcons pour dénoncer la perte de cet espace vert, évoquent aujourd’hui «une joie mesurée». «C’est une bonne nouvelle et un soulagement mais nous savons que l’affaire n’est pas complètement classée, témoigne Sylviane Rey, membre du comité de défense du quartier. Nous ne nions pas le problème du stationnement aux abords de la gare mais nous allons réfléchir à un autre projet d’aménagement qui soit plus favorable à la vie de quartier et que nous pourrions soumettre à la Commune. Nous aimerions être rassurés sur le fait que cette zone n’accueille jamais de parking.» (24 heures)