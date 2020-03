Orphelin de Riponne, il monte son stand devant chez lui

«Dix minutes après l'allocution d'Alain Berset dimanche, j'appelais déjà des copains qui ont des boutiques avec pignon sur rue pour écouler mes produits les plus périssables, comme les tommes ou les petits crottins de chèvre frais. Ces concurrents-sauveurs m'ont permis de limiter la casse. Lundi, je prenais la décision de monter mon stand devant chez moi.» François Willen est du genre à garder le sourire. C'est sans doute d'ailleurs également ce qui fait que ses clients sont aussi attachés à faire leurs emplettes les jours de marché chez Willen Fromages. Sauf que désormais, les jours de marché n'existent plus.

Ouvert deux jours par semaine

«Plusieurs d'entre eux m'ont contacté pour savoir comment procéder pour m'acheter des produits. C'est donc suite à la demande que j'ai trouvé ce plan B: les mercredis de 9h à 14h et les vendredis de 11 h à 17 h, mon stand est ouvert au chemin de Chantemerle 14 au Mont-sur-Lausanne!»

Le commerçant s'est tout de même renseigné au niveau de ses droits avant de dresser son échoppe: comme il n'est pas sur la voie publique et qu'il est inscrit au Registre du commerce, il agit en toute légalité. Un peu comme ces miniself-services que l'on trouve parfois dans les fermes.

«Mardi, j'ai cartonné avec... neuf clients, se marre cet ancien entraîneur sportif qui a repris l'entreprise familiale. Bon, des super-clients qui m'ont fait un bien fou au moral et qui achetaient du fromage pour plusieurs personnes. On reste loin des 100 clients du mercredi et 300 clients du samedi à la Riponne. Mais ça me permet de garder le contact et de vendre des pâtes dures qui se gardent facilement un mois au frigo, comme le gruyère. À voir maintenant combien de temps je pourrai continuer, en fonction des décisions politiques.»