Où Lausanne gère le présent et tente de prédire l’avenir

Pas une seconde de retard. À 16h précises, la séance démarre au pas de charge. Dans une salle au sommet de l’Hôtel de Police de Lausanne, une dizaine d’hommes entament leur «rapport de situation». Police, pompiers, ambulances, protection civile, ingénieur, directeur de la sécurité… Toutes les composantes de DIAM (Directives pour l’engagement des secours en cas d’accident majeur) sont présentes pour rapporter et entendre de précieuses informations. C’est le commandant Olivier Botteron, chef de la police lausannoise, qui en est le responsable.

Sur le plus grand mur de la pièce a été affiché un immense organigramme de l’entier des services de la Ville (5600 collaborateurs). Pour chacun, on surveille les effectifs au jour le jour. Combien sont: à leur poste, en télétravail, contaminés par le coronavirus ou absents pour d’autres raisons. «Nous devons vraiment nous assurer en permanence qu’il y a assez de monde pour continuer de faire tourner les points essentiels de la Ville», explique le commandant et chef du Service de protection et sauvetage, Sylvain Scherz. Pour l’heure, le temps est au beau fixe dans tous les services sauf un. Il est interdit de prendre en photo le mur ou de nommer ledit service. Ici, presque tout est confidentiel.

Problèmes et scénarios confidentiels

Nous n’assisterons d’ailleurs pas à l’entier de la réunion: les problèmes et scénarios à l’étude ne doivent pas être dévoilés, nous dit-on. Des oreilles peuvent traîner à l’évocation des informations remontées sur la «situation en cours». C’est le point météo qui ouvre la discussion: elle s’annonce fraîche, «une bonne nouvelle pour les regroupements», commente l’homme chargé du renseignement. Il poursuit avec la situation sur le front sécuritaire. Pas d’augmentation des violences domestiques, mais davantage de conflits de voisinage. On surveille aussi l’évolution du prix de la drogue. L’héroïne est en hausse. Note est prise et les journalistes sont priés de s’en aller.

Ces réunions prennent place deux fois par jour, depuis deux semaines. À 8 heures, les objectifs sont fixés. À 16 heures, on fait le point. Entre deux, chacun repart dans son secteur et s’attelle à l’analyse et à la mise en œuvre de toutes les normes que la crise du coronavirus impose à Lausanne. Car la Confédération et le Canton dictent – et modifient parfois au jour le jour – des règles que les localités doivent ensuite faire appliquer.

Trouver des solutions aux problèmes

DIAM sert aussi à trouver des solutions à des problèmes que la situation actuelle pose. À anticiper de futures restrictions, aussi. Un exemple? L’ouverture de lieux d’hébergement supplémentaires pour les populations précaires, annoncée en début de semaine. «Nous avons mis en commun nos connaissances du problème et des pistes de solution pour faire face à ce défi, explique Vincent Cornu, chef de l’état-major DIAM. Il y a bien sûr le service social qui nous informe et nous sommes là pour la mécanique de mise en œuvre. Nous sommes des chevilles ouvrières pour que les bons leviers soient actionnés.»

Pierre-Antoine Hildbrand, municipal responsable de la Sécurité et de l’Économie, assure le volet politique. Il renseigne ses collègues et fait passer à DIAM les volontés de la Municipalité. Par ailleurs mobilisé en tant qu’officier, il résume: «On est dans une situation complètement folle, mais d’un autre côté tout fonctionne encore. Et c’est grâce à de tels processus de planification et de conduite de l’action.»