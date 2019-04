Parents appelés à l’action après «l’accident de trop»

Un passage pour piétons à l’avenue de Montoie, à la hauteur du numéro 6. Une fillette blessée aux jambes le 26 mars à 12h15 par un automobiliste qui ne s’est pas arrêté. «C’est l’accident de trop», lance Andrea Eggli, de l’association de quartier Montelly Vit. La réaction se concrétisera dans la rue dès lundi 8 avril par une série de flash mobs, des manifestations pendant lesquelles les participants s’immobilisent. Et une pétition circulera.

Ce n’est pas la première récolte de signatures liée à la circulation dans le quartier: des parents d’élèves du secteur de la Bourdonnette, qui fréquentent les collèges de Montoie et des Figuiers, en avaient réuni une centaine au mois de janvier dernier. Ils réclamaient notamment la présence de patrouilleurs. L’avenue de Montoie, dans sa section inférieure, avait déjà été le théâtre de deux chocs à la fin de l’année dernière, sur des passages pour piétons. À la veille de Noël, trois enfants de 8 à 10 ans ont été blessés par une voiture conduite par un automobiliste ivre. Au total, trois accidents ont blessé cinq écoliers en quelques mois.

«Demandes depuis 10 ans»

«Cela fait dix ans que nous demandons des mesures, que ce soit des feux, des patrouilleurs ou des gendarmes couchés, selon les endroits», déclare Andrea Eggli. Une autre mesure réclamée, la zone limitée à 30 km/h, est programmée par la Ville: «Pour Villamont et Montoie, la valorisation du chemin de l’école s’accompagne d’une modération des abords (zone 30 ou zone de rencontre), conformément aux demandes exprimées par la population», déclarait la Ville en avril 2018 dans «24 heures». «Mais c’est prévu pour 2020. Le quartier est de plus en plus dense. Il faut agir rapidement avant qu’il y ait un autre accident», assène Andrea Eggli.

La première flash mob aura donc lieu lundi 8 avril, de 8h à 8h25, au portail du haut de l’école, à l’avenue de Montoie. D’autres sont programmées les lundis 6 mai, 3 juin et 1er juillet, toujours de 8h à 8h25. (24 heures)