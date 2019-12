Pendant les JOJ, on skiera et on dansera à Lausanne

Une piste de ski reliant la place Saint-François à celle de Pépinet, des murs de grimpe de six mètres de haut sous les arches du Grand-Pont ou un tremplin de saut à ski installé au Flon seront les ambassadeurs les plus spectaculaires de la manifestation «Lausanne en Jeux!».

Organisée parallèlement aux Jeux olympiques de la jeunesse Lausanne2020 du 9 au 22 janvier prochains, elle aura pour but de «réunir l’ensemble de la population ainsi que les visiteurs du monde entier autour d’une grande fête en plein centre-ville», selon les propos du syndic Grégoire Junod dans le communiqué diffusé mardi matin.

En tout, près de 300 animations seront proposées, réparties sur 35 sites au centre-ville et impliquant plus de 40 associations. Les animations seront sportives bien sûr, mais aussi culturelles et gastronomiques, avec par exemple des concerts de Charlie Winston et Bastian Baker ou des activités autour des jeux vidéo. Sept musées lausannois présenteront également des expositions spécifiques.

Les produits du terroir, et en particulier ceux des sites où seront organisés les épreuves, seront à l’honneur via un concept baptisé «7 places, 7 thèmes, 7 collaborations». Tout cela dans le respect de l’environnement avec, par exemple, de la vaisselle réutilisable obligatoire.

La grande majorité des animations seront gratuites. Programme complet sur lausanne2020.sport.

70'000 écoliers aux JOJ

Ian Logan, directeur des JOJ, et la ministre vaudoise Cesla Amarelle en visite dans une classe d’Echallens. Image: ARC/Jean-Bernard Sieber

«On ira voir et tester du biathlon. Je ne connais rien à ce sport qui marie tir et ski, je crois. Mais ce sera sympa, car ce sera une des rares sorties de l’année!» Comme 70000 autres écoliers vaudois (76% des effectifs), Shany se rendra avec ses camarades de classe sur une des épreuves des Jeux olympiques de la jeunesse Lausanne2020 en janvier prochain. La jeune femme est scolarisée à Échallens, où la conseillère d’État Cesla Amarelle organisait lundi un point presse à un mois jour pour jour de l’ouverture des Jeux. «Ces sorties, mais aussi les très nombreux projets pédagogiques imaginés en classe prouvent que l’école vaudoise a su réagir avec enthousiasme à l’organisation de cet événement exceptionnel», s’est réjouie la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.