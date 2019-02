Peut-on faire baisser la température de Lausanne ?

Les étés sont de plus en plus chauds. Et si le plan canicule du Canton de Vaud est régulièrement déclenché, les Villes devraient pouvoir agir aussi. C'est du moins ce que pense l'élue socialiste du Conseil communal de Lausanne Anne-Françoise Decollogny.

Elle propose, via un postulat, que Lausanne se dote de son propre plan canicule. Elle estime que «la Ville pourrait prendre un certain nombre de mesures complémentaires à celles déjà en vigueur dans le cadre de la politique de développement durable, qui viseraient plus spécifiquement une baisse de la température dans l'espace public, et a fortiori dans les appartements et sur les lieux de travail, de manière à faire face spécifiquement aux fortes chaleurs prévisibles».

La socialiste envisage deux types de mesures. Les premières, préventives, regroupent des éléments aussi variés que l'augmentation du nombre de fontaines, la couleur des façades, la plantation d'îlots de verdure, les couverts en toile sur les places ou encore la perméabilité des sols. Les secondes visent, pendant les canicules, à des actions concrètes pour faire baisser la température. Par exemple en arrosant les rues durant la soirée.

L'idée a largement été soutenue par les autres groupes du conseil communal de Lausanne, puisqu'ils ont presque tous signé le postulat d'Anne-Françoise Decollogny. Le Centre et le PLC n'ont pas suivi. Ce dernier estime en effet que cette idée constitue un doublon avec ce qui se fait déjà au Canton. Le Centre a lui finalement soutenu le postulat lors du vote.

Les autorités devront s'atteler à la tâche. Le municipal Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) indique que la délégation municipale aux risques environnementaux travaille déjà sur ces questions. Il a d'ailleurs souligné que la problématique de la perméabilité des sols préoccupe beaucoup les autorités.

(24 heures)