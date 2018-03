Pierre Zwahlen claque la porte du PS et veut rejoindre les Verts

C’est la fin de 32 ans de militantisme au sein du Parti socialiste vaudois. Pierre Zwahlen, cinquième meilleur de son parti à Lausanne aux dernières élections cantonales, a choisi de quitter sa formation politique. «Par manque de soutien et de reconnaissance de mes camarades», dit-il.

L’élu, qui en est à sa troisième législature cantonale – avec une pause lors de la législature précédente – assure avoir mûri son choix. Le doute sur son engagement au sein de son parti s’est confirmé au moment de la formation des listes pour les élections, début 2017. «Je me suis retrouvé avant-avant-dernier. Heureusement, le peuple a corrigé cela dans les urnes.» C’est qu’au PS, on place les candidats à l’issue d’un vote interne. «J’ai perçu alors le faible appui de la section à mon égard.»

En juin dernier, alors qu’il propose ses services pour plusieurs commissions, il est «écarté», selon ses termes. Une réaction d’«enfant gâté», lâche un camarade. «Il n’a pas eu celles qu’il voulait, c’est vrai, relate la cheffe de groupe, Valérie Induni. Quand on arrive dans le groupe, c’est parfois un peu frustrant. Il était déçu et je lui ai dit que la roue tourne, qu’il fallait de la patience. Mais il a eu du mal. Peut-être parce qu’il est assez connu. Je tiens à souligner qu’il a par contre été largement soutenu lors de ses interventions parlementaires. Et qu’il a depuis été intégré à la commission des affaires extérieures et à d’autres commissions ad hoc.»

Les efforts de la cheffe de groupe n’y ont rien changé. «Je n’ai pas voulu claquer la porte tout de suite, raconte Pierre Zwahlen. J’ai laissé passer l’été mais la confiance n’est pas revenue.» La section Lausanne a donc pris acte de sa démission, annoncée il y a trois semaines. Sans en avertir son groupe de députés au préalable. «J’ai été étonné, relève Benoît Gaillard, président du PS Lausanne. Il n’a fait aucune démarche en vue d’aborder ce manque de reconnaissance dont il parle, alors que l’épisode de la désignation de la liste remonte à plus d’une année! Or nous sommes un parti où on discute de ces choses.»

Rester député

Le député n’entend pas pour autant lâcher son siège au parlement. «J’ai demandé mon adhésion aux Verts, dont je partage les valeurs et le soutien à la majorité du Conseil d’État», indique Pierre Zwahlen. À noter qu’au moment de sa démission du PS, cette demande n’avait pas encore été faite. Les Verts rencontreront leur potentiel nouveau membre la semaine prochaine. «Nous devons étudier la question et discuter avec lui», dit Alberto Mocchi, président cantonal. Aucun autre commentaire ne sera fait.

Alliance dans l’embarras

Mais ce transfuge met dans l’embarras. Sur le site de l’État de Vaud, Pierre Zwahlen est désormais signalé comme indépendant. C’est que les Verts, en acceptant l’ex-socialiste dans leurs rangs, verraient leur députation augmenter d’un siège, «piqué» aux socialistes. Pas idéal pour l’alliance de gauche.

L’intéressé refuse pour l’heure de commenter la possibilité de rester indépendant. «Il est clair qu’il y a en ce moment une pression du PS sur son parti allié pour qu’il n’accepte pas ma demande d’adhésion. Je trouverais exécrable que cela continue. Si mes anciens camarades m’ont poussé de fait à les quitter, ce n’est pas aux Verts d’en porter la responsabilité.»

Du côté de la section lausannoise, mais aussi du groupe au Grand Conseil, on réfute vouloir faire pression. «Nous lui avons simplement signalé qu’il serait plus correct pour les électeurs qu’il démissionne et qu’il laisse ainsi son siège à un autre socialiste, explique Benoît Gaillard.»

(24 heures)