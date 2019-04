Plus question d’amarrer hors du port de Paudex

L’agrandissement du port de Paudex, achevé en 2014, fait encore quelques vagues. À l’époque, la hausse des tarifs avait donné lieu à une polémique. Aujourd’hui, un arrêt du Tribunal cantonal éclaire un autre pan du dossier. Il oppose le Département du territoire et de l’environnement (DTE) de l’État de Vaud à plusieurs riverains au bénéfice d’une bouée d’amarrage en pleine eau, entre le port de Paudex et celui du Vieux-Stand à Lutry. Alors que le Canton demande la suppression de ces emplacements et le regroupement des bateaux dans le nouveau port, les détenteurs s’y opposent. La justice vient de donner raison aux autorités.

Pour le Canton, les règles du jeu étaient claires: le triplement de la capacité du port implique le retrait de 17 autorisations à bien plaire, les détenteurs pouvant obtenir une place dans la nouvelle structure. «Le plan directeur cantonal des rives vaudoises du Léman indique qu’il faut assurer la tranquillité des secteurs les plus sensibles, notamment en les maintenant libres de tout amarrage en pleine eau, rappelle Philippe Hohl, chef de la division eau à la Direction générale de l’environnement. Nous sommes plutôt restrictifs sur ce point et, à Paudex, la démarche est logique. Les raisons sont environnementales, paysagères et en lien avec la pêche professionnelle.»

Quatre recourants

Des aspects sur lesquels s’affrontent donc le Canton et quatre recourants. Pour l’État, les amarrages en pleine eau provoquent notamment un phénomène de ragage (détérioration due au frottement) sur le fond lacustre et sont nocifs pour la végétation aquatique comme pour les zones de fraie. Ils constitueraient aussi une entrave à la pêche professionnelle dans un «secteur intéressant». Finalement, bouées et pontons influenceraient négativement les «qualités paysagères» du site.

Les recourants ne sont pas exactement de cet avis. Se basant sur le rapport d’un biologiste, certains considèrent que le secteur «ne comporte pas d’herbier digne de protection sur le plan biologique». Ils soulignent qu’ils ont opté pour de nouveaux systèmes d’amarrage limitant le ragage mais aussi que d’autres embarcations passent dans le secteur, voire s’y arrêtent. Ils arguent également que les bateaux amarrés en pleine eau participent à l’harmonie et à l’authenticité du paysage et pointent du doigt l’installation pour dix ans d’une plate-forme scientifique de l’EPFL dans le secteur.

Pas suffisant pour le Tribunal cantonal qui, dans son arrêt, suit le Canton sur la quasi-totalité des arguments. Il est rappelé qu’une autorisation à bien plaire peut être révoquée en tout temps si elle est motivée par «des considérations pertinentes d’intérêt public». C’est le cas ici, estime le Tribunal cantonal.

«Face à des ayatollahs»

La décision fait bondir Félix Paschoud, l’un des opposants: «Il n’est pas question d’intérêt public mais des lubies d’un fonctionnaire. Nous sommes face à des ayatollahs qui décrètent qu’un bateau amarré c’est laid alors qu’on en voit sur toutes les cartes postales. Quant à l’argument écologique, il ne tient pas, nous utilisons des bouées intermédiaires qui limitent les frottements de la chaîne au sol. C’est abusif, voire arbitraire.» Cet avocat est d’autant plus énervé qu’il est domicilié sur le territoire de Lutry. «Je n’ai pas été consulté au moment où le port de Paudex a été agrandi, il y a eu violation de la procédure d’enquête. J’envisage très sérieusement de faire recours.»

«Il n’y a pas de chasse aux sorcières, l’intérêt public est prépondérant»

Il reste en effet une dizaine de jours aux propriétaires pour porter leur cause devant le Tribunal fédéral. «Sinon nous entamerons avec eux la procédure d’assainissement, indique Philippe Hohl. Il n’y a pas de chasse aux sorcières, c’est une mesure proportionnée car l’intérêt public est prépondérant.» (24 heures)