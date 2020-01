Plusieurs vitrines et panneaux publicitaires vandalisés au centre-ville

«Quand je suis sorti du boulot, mercredi soir, j'ai entendu un bruit de bris de verre sur le trottoir, raconte un témoin. Quand je me suis retourné, j'ai vu un homme avec un marteau qui brisait les vitres des panneaux publicitaires situés le long de l'avenue de la Gare, à hauteur de l'arrêt de bus Mirabeau. Il avait un foulard qui lui cachait le visage, mais il n'avait pas l'air d'être très âgé. Il devait avoir la vingtaine.»

Non seulement à l'avenue de la Gare, mais également le long de l'avenue de Rhodanie et dans le secteur de Malley, ces derniers jours, plusieurs vitrines de panneaux publicitaires ont été fracassées. Selon 20minutes.ch, au moins cinq devantures de magasins et de restaurants ont également été brisées au centre-ville ces dernières semaines. «Nous avons effectivement enregistré plusieurs plaintes pour des vitrines de commerces endommagées, confirme Sébastien Jost, porte-parole de la police municipale. Il s'agirait d'actes de vandalisme. Mais rien ne nous permet pour l'heure d'établir des liens entre ces différents événements.»

[Développement suit]