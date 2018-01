Une épreuve sans fin. C’est ce qu’Alfred Badel a l’impression de vivre depuis le 10 novembre. Cet employé communal d’Écublens a alors appris la mort de sa fille, Samantha, 16 ans. L’adolescente venait d’être tuée aux États-Unis par son beau-père américain, qui a ensuite ôté la vie de son propre fils de 5 ans, avant de tuer la mère des enfants puis de se suicider. Un drame effroyable qui a eu un retentissement international.

«J’ai appris la mort de Samantha par les médias, raconte Alfred Badel, encore sous l’émotion. La police vaudoise essayait de me contacter avec un numéro masqué, or je ne réponds jamais à ce genre d’appels.» Le mécanicien d’Ecublens a l’impression que le monde s’écroule sous ses pieds. «J’ai passé par tous les sentiments. La tristesse, la rage, je m’en voulais aussi… C’était un tel cauchemar que je ne pouvais même pas rester à la maison: je suis allé travailler le lendemain.»

Horreur et incompréhension

L’horreur est encore montée d’un cran cette semaine. Selon la police de l’Utah, qui investigue sur le drame, les époux auraient planifié ensemble la tuerie. Ils auraient échangé des messages évoquant le moment «où cet incident tragique aurait lieu». Alfred Badel encaisse un nouveau choc: «Pourquoi ils s’en sont pris aux enfants? Pourquoi ont-ils tué ma fille? Je ne comprends pas, c’est révoltant! Mon ex-femme avait des phases de dépression et elle pouvait être manipulatrice, mais de là à faire une chose pareille…»

Alfred Badel regarde avec tristesse les photos de sa fille. Divorcé dans les années 2000, il la voyait de temps en temps. Enceinte d’un second enfant avec son nouvel ami américain, son ex-épouse propose en 2011 qu’il reprenne la garde de Samantha, alors âgée de 10 ans. «On a arrangé ça à l’amiable, je ne voulais pas retourner au tribunal.» Sa fille passera deux années avec lui, qu’il décrit comme deux années de bonheur. Les souvenirs affluent: «Samantha était très timide, je lui ai fait faire du taekwondo. Elle s’intéressait à des tas de choses, même au motocross que je pratiquais quand j’étais jeune. Elle adorait les animaux et elle voulait devenir vétérinaire. Je lui disais qu’elle devait bosser à l’école pour y arriver.»

En 2013, à 12 ans tout juste, Samantha retourne vivre avec sa mère. «La dernière chose qu’elle m’a dite, c’est: «Papa, je ne veux plus te revoir.» Je crois que sa mère l’avait montée contre moi.» Début 2013, en moins de trois mois, Alfred Badel perd son père, sa mère et la garde de sa fille, qu’il ne verra plus. Du jour au lendemain, le numéro de téléphone de Samantha est modifié. «J’aurais aimé lui dire que je l’aime plus que tout», dit-il, en larmes.

Maladresses en série

Le rapatriement du corps a constitué une autre épreuve pour Alfred Badel. «En fait, on a rapatrié ses cendres, car la police américaine disait qu’il ne fallait surtout pas qu’on voie le corps.» Au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), une employée tente de le consoler: «Elle m’a dit que ma fille n’a pas souffert car elle a reçu une balle dans la tête.» Berne lui donne le numéro de l’entreprise de pompes funèbres américaine qui s’est chargée de la levée du corps. «Je ne parle pas l’anglais, j’ai dû passer par une entreprise intermédiaire en Valais. Cela a coûté 5000 francs pour rapatrier les cendres. Elles sont arrivées dans une simple boîte, j’ai dû aller acheter une vraie urne.»

L’urne dans une calèche

Pour offrir à sa fille une cérémonie digne, le 11 décembre, son père fait transporter l’urne dans une calèche avec un cheval noir. «Elle aurait aimé ça.»

À Ecublens, l’épreuve d’Alfred Badel a ému les autorités et le personnel communal, qui lui ont adressé de nombreux messages. Sans réponses véritables sur les causes du drame, il veut aujourd’hui «essayer d’oublier et aller de l’avant. C’est ce que Samantha aurait voulu.» (24 heures)