Prilly et Renens s’unissent pour «fabriquer» Malley

Le développement de Malley connaît une nouvelle avancée. Alors que la planification de deux des cinq tours prévues dans le quartier est actuellement à l’enquête, Prilly et Renens annoncent un partenariat inédit pour la gestion de cet énorme projet d’urbanisation. Les deux villes présentent un préavis commun afin de créer la «Fabrique de Malley», une structure intercommunale qui sera chargée de superviser le développement du quartier, mais aussi de gérer les projets d’équipements communautaires qui doivent venir avec.

«Nous avons passé dix ans à planifier Malley, nous entrons désormais dans la phase de mise en œuvre», explique Tinetta Maystre, municipale chargée de l’Urbanisme à Renens. La phase de planification, placée sous l’égide du bureau Stratégie et développement de l’Ouest lausannois (SDOL), arrive en effet à son terme. Le centre sportif est en chantier, le plan partiel d’affectation (PPA) Malley-Gare a été adopté, le PPA Malley-Viaduc est à l’enquête publique et le PPA Malley-Gazomètre doit lui emboîter le pas cette année.

Pour voir l'infographie en grand, cliquez ici.

Au total, ces quatre zones de planification accueilleront environ 2800 habitants et 1600 emplois, sur un territoire où les deux communes sont étroitement imbriquées. Ensemble, celles-ci devront veiller par exemple aux raccordements routiers et en eau, mais aussi à la construction d’une école, d’une maison de quartier et d’une crèche. «Les investissements et les études nécessaires se feront en commun. Il nous faut donc une structure de gestion commune», indique Tinetta Maystre.

La Fabrique de Malley gérera des investissements d’un montant de plus de 67 millions de francs portés à parts égales entre Prilly et Renens, mais qui incluent 18 millions de francs de participations du Canton, de la Confédération et des propriétaires privés. Quant à son fonctionnement, il reposera sur 4 postes (3,5 équivalents plein-temps), en partie payés par une subvention cantonale de 200 000 francs par an. Au final, les deux communes se partageront à égalité des charges d’un peu plus de 2 millions de francs étalés sur cinq ans, qui sera la durée de vie de la Fabrique de Malley. «C’est le temps que nous estimons nécessaire pour passer le cap d’un quartier qui se met à vivre», précise Tinetta Maystre.

Concernant la gouvernance, elle sera confiée à un comité de direction composé de deux municipaux de chaque commune et d’autres représentants, notamment du Canton et des propriétaires. Une présidence tournante permettra de trancher lorsque ce sera nécessaire. À qui reviendra-t-elle en premier? «Ce n’est pas un enjeu à ce stade», souffle Tinetta Maystre.

(24 heures)