Promenons-nous dans les bois avec Raymond Burki

On imaginait une rue ou une place. Ce sera finalement un chemin qui serpentera au milieu d’une nature qu’il appréciait, celle du bois de la Chapelle à Épalinges. Plus de deux ans après la disparition de Raymond Burki, les autorités municipales annoncent qu’elles honoreront l’un de leurs citoyens les plus célèbres, et sans doute le plus regretté des Vaudois, en lui dédiant un sentier. Il sera inauguré le samedi 25 mai prochain, histoire de clore en beauté la semaine de la Fête de la nature.

«Au départ, nous pensions donner son nom à une promenade le long du Flon. C’était une manière de rendre hommage à l’homme ainsi qu’à sa passion pour la pêche», explique Maurice Mischler, syndic d’Épalinges. Sauf qu’après les inondations de juin 2018, qui ont emporté la majorité des passerelles qui enjambait la rivière, il aurait fallu sécuriser les lieux davantage en créant notamment des échappatoires pour les promeneurs. «Cela aurait été un peu compliqué», regrette le syndic.

Une dizaine de postes

C’est donc un sentier qui portera le nom de Raymond Burki à Épalinges. Un parcours plutôt, long d’un peu moins de 1 kilomètre, qui emmènera le promeneur dans le bois de la Chapelle. «C’est une forêt ouverte. Les gens aiment s’y balader, y courir ou y promener leur animal de compagnie», détaille Maurice Mischler. Le côté bucolique des lieux ne sera cependant pas le seul intérêt du Sentier Raymond Burki. Outre le fait qu’il se terminera non loin d’un biotope remarquable, le parcours sera jalonné d’une dizaine de postes sur lesquels on pourra découvrir des dessins de Burki, en lien avec la nature. «Ces dessins ont été sélectionnés en accord avec Catherine Burki, sa veuve», précise le syndic.

«Il n'aimait pas trop les honneurs, mais là, je n'ai pas hésité une seconde»

Raymond Burki est né en 1949. Après trente-huit ans de carrière de dessinateur de presse à «24 heures», il a pris sa retraite en 2014. Cette même année, il était honoré une première fois par sa Commune, où il avait fait construire sa maison en lisière de forêt. Les autorités décidaient de lui décerner le Mérite professionnel 2014 sous la forme d’une médaille, objet qu’il n’aimait pas particulièrement, en raison de «son côté militaire». Toujours en 2014, une exposition lui était consacrée à la Maison de Commune. Raymond Burki est décédé en décembre 2016. Il avait 67 ans.

«Mon mari n’aimait pas trop les honneurs, c’est vrai, mais pour ce qui est de ce sentier, je n’ai pas hésité une seconde», témoigne Catherine Burki. Et si elle regrette que cette promenade ne puisse se faire au bord du Flon, comme envisagé initialement par les autorités, elle est tombée sous le charme du chemin qui portera le nom de Raymond. «Je suis allée m’y promener pour voir l’endroit. À un moment, il y a une superbe vue sur les montagnes et sur le Léman.»

Le tri parmi 8000 dessins

Catherine Burki a participé au plus près à la naissance de ce sentier. Notamment quand il s’est agi de sélectionner les dessins de son mari qui y seront exposés. «Alors là, cela a été une autre paire de manches! Je conserve près de 8000 dessins de Raymond à la maison. Et il fallait en trouver qui parlent de nature, de forêt ou d’écologie, et qui soient intemporels.» Au final, elle en a mis une trentaine de côté. Les promeneurs en découvriront une douzaine, installés sur des panneaux signalétiques en métal, avec une arche en bois au-dessus.

Au départ du sentier, il y aura un mot sur Raymond Burki. Et un autoportrait. L’occasion rêvée pour son épouse de rectifier une erreur qui figure jusque sur le site de la Commune d’Épalinges: Raymond Burki n’y est pas né. «Il a vu le jour pas loin de là, à Vennes, mais c’est sur Lausanne», précise-t-elle. Quant à Raymond, il aimait à dire que s’il était certes Lausannois, «c’est au café du village d’Épalinges que je traînais». (24 heures)