Pully: bond d'infractions en lien avec la drogue

Pully affiche le record communal vaudois d’augmentation d’infractions à la loi sur les stupéfiants en 2018, selon les statistiques policières de la criminalité. La ville a enregistré une hausse de 53% des cas en une année.

Cela dit, les chiffres restent bas: on dénombre 78 infractions au total sur le territoire pulliéran, soit 27 de plus qu’en 2017. «Pour une ville de 18'000 habitants, c’est peu, relève le commandant de la Police Est lausannois, Dan-Henri Weber. Il ne faut pas croire qu’il y a un trafic de stupéfiants dans la région. Le nombre d’infractions est minime, surtout si l’on compare à d’autres villes de même taille.» Comparons, justement: Pully enregistre 78 cas, on l’a dit, contre 400 à Vevey, 294 à Nyon et 128 à Morges.

Selon la police régionale, cette augmentation soudaine est due au renforcement des patrouilles de proximité et l’extension de leurs horaires en soirée.

Les contrôles ne ciblent pas spécifiquement les consommateurs de drogues, affirme Dan-Henri Weber. «Sinon, les chiffres exploseraient… Ce sont des contrôles spontanés.» Les infractions ont le plus souvent lieu sur le domaine public. «Les patrouilles peuvent tomber sur des groupes de consommateurs dans les parcs ou au bord du lac, typiquement.» Il s’agit majoritairement de drogues douces (382 grammes de cannabis et haschisch, 2,7 grammes de cocaïne et 2 ecstasys). La police n’est pas tombée sur de l’héroïne, contrairement à 2017.

Dans le détail, les 78 dénonciations englobent 38 cas de flagrants délits de consommation, 36 cas de possession et 4 cas de trafic. (24 Heures)