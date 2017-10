Pully fait marche arrière: les baux des seniors ne seront pas résiliés

Sous le feu des critiques depuis une dizaine de jours, la Municipalité pulliérane fait marche arrière. Elle renonce à résilier les baux des locataires de l’immeuble accolé à l’EMS Pré de la Tour, place Neuve. «Dans un souci d’apaisement et pour poursuivre le développement du projet de la Fondation Pré-Pariset dans un climat serein», explique-t-elle.

L’annonce de la résiliation des baux d’une quinzaine de Pulliérans à l’horizon 2021 en vue d’agrandir l’EMS mitoyen avait provoqué un tollé. Les locataires de treize appartements sont concernés. Ils ont presque tous plus de 80 ans.

«Nous voulons enlever le caractère émotionnel de ce dossier et «laisser faire» les choses de manière plus douce, sans passer par une résiliation formelle», explique le syndic, Gil Reichen. Les aînés devront tout de même faire leurs bagages si le projet d’agrandissement de l’EMS, maintenu, se réalise. «Il reste pertinent et a d’ailleurs reçu un accueil favorable du chef du Département de la santé et de l’Action Sociale, Pierre-Yves Maillard, et des services de l’Etat concernés», explique la Municipalité. Le Canton décidera en mars prochain s’il financera les travaux. S'il refuse, le projet d'extension sera abandonné.

La Commune s’engage à trouver des solutions de relogement «acceptables» pour chacun des locataires. Si cela ne devait pas être le cas d’ici au début des travaux (en 2020, plus probablement en 2021), le chantier «pourrait être repoussé», explique le syndic. Il envisage par ailleurs de créer, sur le site de l’EMS, «quelques» appartements protégés «qui pourront être proposés aux habitants actuels de l’immeuble présents au début des travaux et qui rempliront les conditions pour ce type d’hébergement.»

«C’est une grande satisfaction, réagit Jean-Claude Borgeaud, 84 ans, locataire. La solution des appartements protégés construits sur le site est heureuse; reste à savoir comment tout cela pourrait se faire.»

«Le projet évolue et c’est bon signe, se réjouit sa voisine Annie Mumenthaler, élue UDC. Je pense que la levée de boucliers de la presse et la réaction de Pierre-Yves Maillard ont dû faire comprendre à la Municipalité qu’elle faisait fausse route. On ne met pas des vieillards à la porte sans solution concrète à leur proposer. Elle n’a pas su y faire et a manqué d’empathie.»

(24 heures)