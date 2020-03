Quatorze personnes contaminées dans un même chœur

L'assiduité aux répétitions aura été bien mal récompensée! Au moins quatorze membres du chœur mixte Atout chœur de Cugy sont vraisemblablement contaminés par le Covid-19. Trois chanteuses du groupe des altos, toutes actives dans le milieu médical, ont en tout cas été contrôlées positivement au coronavirus. La formation répétait assidûment pour le spectacle Ensemble, qui doit marquer le 50e anniversaire de la Fanfare de la police cantonale vaudoise (voir aussi ici). Formation où, au passage, un cas a également été confirmé: un tromboniste jouant à côté des altos du chœur.

«Tout a basculé très vite», constate le chef de chœur, Florian Bovet, soulagé que, pour l’heure, aucun de ses chanteurs·euses ne semble être victime d’une variante grave de la maladie. «Nous avons répété normalement le lundi 2 mars, en rappelant les consignes d’hygiène standards, et tout s’est très bien passé. Mais, lors de la répétition suivante, quelque chose avait changé. On a senti comme un malaise, les gens se tenaient plus à distance les uns des autres et il y avait moins de concentration. Le lendemain soir, on s’est réunis avec le comité et on a décidé d’arrêter.»

Les représentations du 28 mars à Savigny et des 4 et 5 avril à Cossonay sont évidemment annulées. Les dates prévues en juin sont pour l’heure maintenues et le comité étudie les possibilités de dates de remplacement. À noter enfin que le président du comité d’organisation, Philippe Jaton, est cette semaine l’invité des Dicodeurs sur RTS La Première. L’émission ayant été enregistrée la semaine passée, certains propos tenus ne sont toutefois plus d’actualité.