Quatre soirées d’infos autour du Parc du Jorat

Les résultats des ateliers participatifs proposés autour du projet de Parc naturel périurbain du Jorat (PNJ), à la fin de l’an passé, seront présentés lors de quatre soirées organisées en quatre lieux différents ces prochains jours. Ces soirées seront aussi l’occasion d’en apprendre un peu plus sur le projet.«Les propositions de la population vont en effet désormais servir de base pour le travail de la quarantaine de personnes engagée au sein du comité et des différentes commissions», explique la cheffe de projet, Sophie Chanel.

Quatre membres de ces structures seront d’ailleurs présents lors des soirées. Ils présenteront les premiers résultats des études sur la biodiversité locale, le potentiel de la filière bois ou les nouvelles gestions possibles des accès en transports publics ou des circulations piétonnes, cyclistes ou équestres dans et autour du périmètre.

Le programme des activités publiques 2018 sera dévoilé. Il comporte une trentaine de dates, balades didactiques, activités culturelles et autres conférences, avec en point d’orgue la 2e édition de Festi’Jorat, samedi 23 juin à la Ferme des Troncs de Mézières. Pour le PNJ, la grande activité de l’année 2018 sera l’élaboration du contenu exact de la charte devant être soumise aux Exécutifs des communes membres à la fin de l’été. Ce document comprendra le contrat de parc (éléments territoriaux, de gouvernance et financiers), ainsi que la stratégie générale pour les dix prochaines années et un plan de gestion précis.

, dans les grandes salles, à 19h30, le 27.02 à Pra Roman, le 1.03 à Froideville, le 6.03 à Ropraz et le 8.03 à Montpreveyres.

Infos et inscription sur www.jorat.org (24 heures)