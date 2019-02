Quel équipage pour piloter Plateforme 10?

L’effet d’annonce a joué une fois encore pour Plateforme 10. Comme si la gouvernance – ce mot revenu en force pour évoquer la gestion d’une entreprise – nécessitait un coup de fouet pour se rendre passionnant! En 2012, c’est par un aparté que filtrait l’intention du Conseil d’État d’émanciper son Musée cantonal des beaux-arts (MCBA) pour le placer sous l’égide d’une fondation. Mardi, c’est dans la foulée d’une convocation surprise tombée le matin même pour midi qu’autorités cantonales et communales ont annoncé un transfert digne d’autres mercatos: le passage du Mudac (Musée de design et d’arts appliqués contemporains) du giron communal lausannois au canton (lire encadré). Sans appuyer le lien de cause à effet, les édiles ont pourtant dévoilé parallèlement leur intention de placer les trois institutions (MCBA, Mudac, Élysée) sous un seul toit juridique et administratif. Et leur ambition de faire de ce projet à 180 millions de francs «le plus important quartier des arts de Suisse».

Lever les inquiétudes

Oubliée donc l’usine à gaz – conseil de direction, comité de pilotage, groupes de concertation, commissions, délégations – qui a porté Plateforme 10 jusqu’ici. Même l’idée initiale de doter chacun des musées d’une fondation de droit public n’a pas résisté à cette volonté de clarification. Peut-être vaincue par l’air du changement, mais surtout par une évidence: «Il faut une identité forte pour ce site d’envergure qui va ainsi gagner en cohérence et pouvoir renforcer son positionnement et son rayonnement culturel», n’a cessé de répéter le conseiller d’État Pascal Broulis.

Concrètement, si chaque musée restera maître de ses missions artistiques et patrimoniales, la Fondation Plateforme 10 gérera le quartier comme un ensemble dans ses besoins administratifs, logistiques, sécuritaires mais aussi dans certaines de ses envies culturelles. Elle disposera d’une direction générale à laquelle les directeurs du Mudac, du MCBA et de l’Élysée seront associés. «Cette décision était attendue! Aussi, dès sa finalisation, nous avons choisi de la communiquer le plus rapidement possible, explique la ministre de la Culture, Cesla Amarelle. Et s’il s’agit d’une décision capitale pour faire de ce site une pépite culturelle, c’est aussi un pas important pour tous ceux qui y travaillent, nous voulions lever leurs inquiétudes.» Preuve que, pour les autorités, cette «gouvernance simplifiée» n’a rien d’un rouleau compresseur, il n’a jamais été question de fondre la photographie, le design et les beaux-arts «dans un musée fourre-tout», assure Pascal Broulis. Au contraire! Les musées conservent leurs spécificités, leurs compétences et ne devraient pas laisser leur nom dans cette volonté de clarification. Cesla Amarelle y tient: «Maintenir des identités fortes, reconnues, c’est la meilleure manière d’atteindre l’équilibre et même de renforcer l’identification du site. Et ce maintien de directions artistiques fortes est une condition sine qua non pour la suite, et leurs interactions sur le site vont devenir essentielles et précieuses. Demain, ce sera aussi le fait de la direction générale.»

Pas un concierge

La constitution de la Fondation Plateforme 10 dépend d’un calendrier politique. Elle doit faire l’objet d’un exposé des motifs et projet de loi, d’une votation au Grand Conseil. Par ailleurs, le cahier des charges de la future direction générale n’est pas encore délimité. «Ce ne sera pas qu’un concierge, assure Cesla Amarelle, mais en plus de gérer la mutualisation d’un certain nombre de ressources – sécurité, marketing, service au public –, la future direction devra également avoir une certaine autorité dans le domaine culturel afin de programmer des activités artistiques, en dehors de celles proposées par les musées. Nous voyons vraiment ce quartier comme un lieu de culture et de rencontre.»

À huit mois du vernissage d’«Atlas, cartographie du don», première exposition du MCBA dans ses murs de Plateforme 10, à quelques semaines d’une passation de pouvoirs entre le département de Pascal Broulis et celui de Cesla Amarelle à l’occasion de la livraison du bâtiment, les ambitions cantonales pour l’ex-friche industrielle de 25 000 m2 se matérialisent et s’affirment dans les grandes lignes comme dans les détails qui comptent. Les appels d’offres pour le restaurant principal, la librairie, la signalétique, les parcs à vélos sont lancés ou vont l’être alors que la réalisation du mobilier urbain vient d’être attribuée. Et même si Pascal Broulis – impatient d’y être enfin, plus de dix ans après l’échec du projet de Bellerive – annonçait hier la constitution d’une fondation unique comme la dernière étape de l’aventure, il en reste d’autres. L’ouverture ou pas d’un quatrième espace d’exposition dédié à l’architecture sur le site? Un peu empruntée, la réponse s’est cantonnée à un laconique «c’est en progrès».

Reste aussi que deux des trois directeurs de musée (MCBA et Mudac) atteignent bientôt l’âge de la retraite. «C’est un peu prématuré pour en parler, tranche Cesla Amarelle, d’autant qu’ils ont bien l’intention d’accompagner ce projet. Mais le moment venu, nous évoquerons la transition avec eux.»

Du mobilier pensé à Bâle pour les rues du quartier des arts

C’est «Circulateur» qui l’a emporté! Le projet du bureau bâlois INCH est celui qui a séduit ceux qui devaient trouver un look au mobilier à Plateforme 10. Ses six concurrents sont exposés à ses côtés à l’ECAL en ce moment et jusqu’au 22 février. INCH touche 400 000 francs pour concrétiser ce travail. Celui-ci consiste en la réalisation et l’aménagement de bancs, conçus de forme circulaire et composés de béton «coulé sur place» et de bois suisse.

Au nombre de dix-neuf, ils seront disposés entre les arcades et leMCBA, mais aussi sur l’esplanade et la promenade. Le jury souligne qu’il a apprécié la possibilité que ces assises puissent constituer un espace de repos comme de jeu pour les enfants. Il a aussi aimé son «dialogue» avec l’architecture environnante. Le projet compte aussi des «mâts d’éclairage», des poubelles et des supports pour attacher les vélos. Tous de couleur «gris graphite».

À noter que ce mobilier n’est en rien celui qu’on retrouvera à l’intérieur des différents musées.

CI.M.

