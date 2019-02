Qui veut s'installer à Beaulieu ?

Âmes entrepreneuses, vous avez jusqu’à la fin du mois pour décrocher un espace à Beaulieu. La fondation du même nom veut faire vivre le site et met en location les 17'000 m2 de ses halles nord.

Pas besoin d’avoir une idée assez grande pour occuper toute la surface. Les halles sont divisées en cinq lots, allant de 3500 à 874 m2. Et leur confort est modeste: pas de chauffage, pas de ventilation par zone, pas de wi-fi. Coût du mètre carré annuel: 80 francs. La fondation est à la recherche de projets autonomes financièrement, mais surtout mobiles. Habitat-Jardin continuera de prendre ses quartiers dans les halles, chaque année au mois de mars, et les futurs occupants temporaires devront donc débarrasser le plancher durant la manifestation.

«Nous voulons redonner vie au site et permettre aux gens de se le réapproprier, dit le directeur de la fondation, Nicolas Gigandet. Beaulieu peut devenir un lieu de vie et de rencontre.» Le directeur avance des idées d’activités, déjà entendues ici et là. Un marché aux puces ou encore un fitness urbain. Et ce qui n’a aucune chance de se faire? «Des concerts! Il y a de grandes contraintes liées au bruit.» Les projets retenus le seront donc bien plus facilement s’ils envisagent des activités diurnes.

Pour la fondation, l’expérience d’occupation temporaire pourrait aussi servir d’inspiration. À l’horizon 2025, lorsque les halles seront détruites et reconstruites, des habitudes déjà prises ou des publics déjà présents pourraient guider les affectations choisies. Le délai de postulation est court: il faudra avoir rendu son dossier le 28 février. La fondation choisira les occupants fin mars. On peut déposer un projet pour 2019, 2020 ou 2021. Mais il n’est pas exclu que Beaulieu ouvre par la suite la période 2022-2024. (24 heures)