Quinze véhicules jugés non conformes

Vendredi, de 21 à 2 h du matin, un effectif de huit policiers a mené un contrôle de circulation visant à lutter contre la problématique des véhicules non conformes, bruyants et modifiés. A cet effet, trois experts du Service des automobiles et de la navigation (SAN) ont participé à cette action en procédant à des contrôles minutieux à la halle technique de la Blécherette. Au total, 20 véhicules y ont été acheminés, dont 15 ont été jugés non conformes, selon un communiqué de la police lausannoise.

Cette opération s'inscrit dans une volonté globale d'agir fermement contre les nuisances sonores et vise à améliorer la qualité de vie des habitants de la ville de Lausanne. Des dispositifs similaires seront régulièrement conduits par la police municipale. (comm/nxp)