«Recâbler» le cerveau pour lutter contre la paraplégie

«Il faut bien calibrer les attentes. Nous n’allons pas guérir tous les paraplégiques du jour au lendemain, mais la thérapie que nous développons va augmenter la récupération et la qualité de vie de personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. Nos résultats sont très prometteurs.»

Chef d’unité au Centre de neuroprothèses de l’EPFL, Grégoire Courtine ne verse pas dans le triomphalisme, mais la dernière avancée de son équipe, dont les résultats viennent d’être publiés dans Nature Neuroscience , n’en constitue pas moins une étape de plus vers la réhabilitation de patients paralysés. Un objectif sur lequel le chercheur planche depuis plus de quinze ans et qui compte déjà quelques succès. En 2012, il est parvenu à faire courir des rats souffrant de lésions médullaires et de graves paralysies. En 2016, des singes paralysés remarchaient grâce à des neuro-implants conçus à l’EPFL. Là, pour la première fois, des chercheurs ont observé que le cerveau – en l’occurrence de rats rendus totalement paraplégiques par une contusion – parvient à contourner la lésion et à atteindre la moelle épinière (dont le rôle est d’acheminer les informations du cerveau vers les différentes parties du corps) pour rendre possible des tâches complexes telles que la marche, la montée d’escalier ou encore la natation. Pour évoquer cette reconnexion du cerveau avec la moelle épinière de l’autre côté de la lésion, le professeur Courtine et son équipe parlent de «recâblage».

Test au CHUV

Comment se produit cette reconfiguration? «Le cerveau développe de nouvelles connexions anatomiques à travers des régions du système nerveux restées intactes après la lésion. Il ne s’agit donc pas de régénération. À l’endroit où les tissus ont été épargnés, ça repousse. Des synapses se créent, qui permettent la communication dans le système nerveux central», poursuit le chercheur français.

Mais, prévient-il, de tels progrès sont le fruit d’un long travail. «La guérison n’est pas spontanée, confirme Léonie Asboth, auteure principale de l’étude citée par l’EPFL. Pour que le recâblage ait lieu, les animaux doivent suivre une thérapie de rééducation intensive impliquant une stimulation électrochimique de la moelle épinière.» Le reste de l’entraînement consiste en une physiothérapie soutenue par un harnais intelligent qui allège le poids du corps et qui permet aux rats de contrôler le mouvement volontaire de leurs pattes postérieures. «À terme, les nerfs ont suffisamment repoussé pour permettre un contrôle volontaire des membres paralysés et on observe que des rats marchent seuls, sans stimulation ni harnais», poursuit le chercheur, optimiste quant à imaginer pareil recâblage du cerveau, du tronc cérébral et de la moelle épinière chez l’homme. «Nous avons déjà montré que la plasticité du système nerveux, c’est-à-dire sa remarquable capacité à développer de nouvelles connexions après une lésion de la moelle épinière, est encore plus robuste chez l’homme que chez le rongeur.» La thérapie est actuellement testée sur des personnes atteintes d’une lésion de la moelle épinière au CHUV. Ses premiers résultats devraient être communiqués dans l’année. (24 heures)