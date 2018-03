Romanel Libre veut vivre en attendant les élections

«Enfin, nous voilà!» C’est ce que proclame, depuis le début du mois, le site Internet tout neuf de la filiale de Vaud Libre à Romanel. La formation existe pourtant depuis le mois d’avril dernier, après que plusieurs membres de l’Entente Indépendante Romanel ont décidé de quitter cette dernière. La rupture laisse des traces que le nouveau président en activité dit vouloir gommer.

La mauvaise humeur est née l’an dernier de la volonté de l’Entente de ne plus être affiliée à Vaud Libre. «La majorité d’entre nous s’est rendu compte que cela ne nous servait à rien», explique Marlyse Ruedi-Bovey, présidente de l’Entente. Pour les partisans de Vaud Libre, la décision n’est pas acceptable. Neuf membres, dont cinq élus au Conseil communal, décident de quitter la formation. Les élus siègent désormais en tant qu’indépendants. «Nous tenons beaucoup à cette appartenance à Vaud Libre, qui permet en cas de besoin de faire remonter des choses jusqu’au Grand Conseil», explique Alain Bally, nouveau président de Romanel Libre.

Reste que les conditions de ce départ ont causé des crispations. Le site Internet de l’Entente attend en effet sa réouverture. «Celui qui s’en occupait est parti avec Vaud Libre et a fermé notre site», reproche Marlyse Ruedi-Bovey. Du côté des dissidents, on s’en défend. «Les codes d’accès ont été donnés à l’Entente et il suffit d’un clic pour le réactiver», défend Alain Bally. Un lien permettant de télécharger la pétition visant à défendre la fermeture de la poste a d’ailleurs été ajouté depuis. Une démarche qui associe les formations politiques de la commune… à l’exception de Vaud Libre.

Si ce groupe n’a pas vécu pendant l’année écoulée, son nouveau président entend changer les choses en vue des élections de 2021. Des rencontres avec les citoyens sont prévues et, surtout, il affiche son intention «d’apaiser les choses» en rencontrant les représentants des autres formations politiques.