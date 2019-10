Rovéréaz voit arriver les immeubles fort décriés

Revoilà les immeubles de Rovéréaz. Deux ans après un débat animé au Conseil communal, il est à nouveau question du projet immobilier prévu à proximité du château Fallot, dans la campagne du nord de Lausanne. Depuis le 19 octobre, les trois bâtiments (pour un total de 18 logements) sont mis à l’enquête publique, de même qu’un parking souterrain et une place de jeux. Un projet qualifié de «saccage» par les Verts et contre lequel une pétition en ligne a récolté près de 2500 signatures.

Fin 2017, dans sa réponse à une interpellation de la conseillère Verte Marie-Thérèse Sangra, la Municipalité soulignait que le site en question est «partiellement constructible selon les plans d’affectation en vigueur» et rappelait que des mesures ont été prises pour la sauvegarde d’une grande partie de la campagne alentour. Pas suffisant pour les écologistes. «Si on souhaite vraiment protéger la nature en ville, il faut être très fermes, lance Xavier Company, coprésident de la section lausannoise. Au moment où nous terminons une bataille pour le sauvetage de la forêt du Flon, nous devons commencer celle-ci. Ce sont deux endroits qui touchent aux tripes de la population.»

Pour les Verts, si la mise à l’enquête a tardé, c’est que le projet «fait des sceptiques». «Il s’agit d’une erreur de planification passée et cet héritage semble provoquer un malaise, observe Marie-Thérèse Sangra. C’est un projet luxueux, je ne condamne pas l’envie d’avoir des contribuables aisés mais il faut agir en lien avec les enjeux environnementaux et les attentes de la population. La Municipalité pourrait prendre des dispositions pour refuser l’autorisation de construire.»

Le syndic Grégoire Junod répond: «Je ne présenterais jamais une telle planification aujourd’hui mais nous avons les mains liées par le Conseil communal qui a voté le plan en 2010. Comme autorité publique, nous sommes contraints d’assurer une continuité sur le plan juridique. Cela dit, la Municipalité ne s’est pas encore prononcée sur le projet architectural. Elle le fera, comme c’est toujours le cas, une fois la mise à l’enquête terminée et les oppositions connues.» Concernant la durée de la procédure, la Ville indique qu’un «affinage du projet a été effectué entre son dépôt initial et sa mise à l’enquête publique» et que «des modifications techniques sont intervenues».