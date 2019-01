Ruée pour financer la centrale solaire de Malley

Coup d’essai, coup de maître. Lancée le 24 janvier, la campagne de financement participatif de la future centrale solaire de Malley est déjà terminée. En cinq jours, 93 contributeurs ont permis de récolter les 150'000 francs espérés par la société SI-REN SA. Entièrement détenue par la Ville de Lausanne, cette dernière est active dans le domaine des énergies renouvelables. C’est donc elle qui proposait aux habitants des 27 communes de Lausanne Région d’investir entre 100 et 2000 francs dans les quelque 2000 panneaux photovoltaïques qui recouvriront le toit de la Vaudoise Arena. Avec une règle simple: le capital investi sera intégralement remboursé après 3 ans avec un taux d’intérêt annuel de 2%.

«Le procédé ne permet pas de s’enrichir, les contributeurs ont plutôt estimé pertinent de bloquer une somme pour la bonne cause, juge Richard Mesple, directeur de SI-REN SA. Ça prouve qu’il y a un intérêt pour ce type d’énergie et nous en sommes enchantés. C’était un peu un voyage dans l’inconnu, nous n’avions que quelques projets français pour référence.» Face au succès, le directeur imagine déjà que d’autres campagnes pourraient suivre «dans le photovoltaïque ou l’éolien». Dans la région, rappelons qu’un crowdfunding (sous d’autres conditions) doit démarrer à Renens pour financer l’installation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments privés et communaux. «Nous sommes en train de chiffrer précisément le projet, la récolte devrait démarrer dans quelques semaines», annonce la municipale Patricia Zurcher Maquignaz.

«C’est peut-être une méthodologie du futur avec laquelle les investisseurs pourront se tourner vers les citoyens plutôt que vers les banques», envisage Richard Mesple. Dans le cas de la Vaudoise Arena, les contributeurs ont «plutôt engagé des sommes hautes avec une médiane à 1600 francs». La centrale doit être mise en service cet été et produire 700'000 kWh chaque année, soit un quart de la consommation estimée du centre sportif. (24 heures)