«S’il y a un 100e Comptoir, il sera très différent»

Le 6 septembre dernier, une semaine avant l’ouverture du 99e Comptoir Suisse, Jean-Philippe Rochat se disait dans nos colonnes «assez optimiste» sur le déroulement de la foire. Comment le président du conseil d’administration de MCH Beaulieu SA, la société organisatrice, a-t-il réagi en découvrant la baisse de fréquentation de 43%? Et quelles conséquences ce chiffre aura-t-il pour l’avenir de la manifestation?

Quelle a été votre réaction en apprenant que 47'000 visiteurs ne sont pas revenus au Comptoir cette année?

Une sérieuse déception. Mais une demi-surprise, puisque nous nous attendions à une baisse. Pas de cette ampleur toutefois.

Quelles explications apportez-vous à cette chute?

D’un point de vue local, il y a eu beaucoup d’autres manifestations, notamment à Lausanne, et il a fait très chaud, ce qui a sans doute découragé certaines personnes. Mais cela n’explique pas tout. Nous aurions sans doute pu mieux cibler en matière de communication; notamment pour mettre en avant le secteur des drones et des nouvelles technologies. Plus généralement, le contexte n’est pas favorable aux foires généralistes urbaines. La Muba à Bâle s’arrêtera après sa prochaine édition et la Züspa, qui va débuter le 28 septembre à Zurich, vit aussi un moment délicat. Le Groupe MCH a donc d’autres préoccupations en parallèle et ne peut en tout cas pas se permettre d’investir dans des manifestations systématiquement déficitaires.

Par le passé, le Comptoir a été accusé d’enjoliver ses chiffres. On peut se demander si vous n’auriez pas fait le contraire cette fois, pour justifier l’abandon du projet.

Malheureusement, ce chiffre de 61 000 entrées est bien réel. Il ne surprendra d’ailleurs pas les gens venus à Beaulieu pendant la foire. Depuis trois ou quatre ans, avec l’introduction des systèmes de comptage électronique, nos chiffres d’entrée sont beaucoup plus contrôlables.

Quel sera l’impact de cette édition sur l’avenir du Comptoir?

Il n’y a pas de conséquence immédiate. Mais cela va rendre encore plus intense le travail en cours. et la nécessité de réfléchir à l’avenir sans tabou. Une chose est sûre, nous n’avons plus le temps de prendre le temps ou de voir venir. La foire qui aura lieu l’an prochain – s’il y en a une – se présentera forcément sous une forme très différente. À titre personnel, en tant que Vaudois, je souhaiterais toutefois qu’il y ait une manifestation à Beaulieu l’an prochain, année du 100e anniversaire du Comptoir.

Quelles sont vos pistes de travail?

Nous étudions, entre autres, la faisabilité d’un projet autour du terroir, de l’agriculture et de l’écologie. Nous réfléchissons également à l’idée de reculer la date, car avec le réchauffement climatique, le Comptoir ne marque plus vraiment le début de l’automne. Enfin, je relève avec plaisir l’implication de la Ville de Lausanne et du Canton dans ce travail. Nous sentons un véritable intérêt de leur part à prendre part aux réflexions et discussions, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé. Pour les 340 exposants et les 61 000 personnes qui se sont déplacées, nous nous devons encore de réfléchir avant de prendre une décision définitive. (24 heures)