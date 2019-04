Saisies préventives avant l'acte IV de la manif pour le climat

«Ils nous ont même confisqué des craies et de la terre, alors que la terre appartient à tout le monde». Avant de planter l'arbre des rêves, un symbole d'espoir, où chacun est invité à déposer son mot pour le futur sur la place de la Riponne, les leaders de la 4e manifestation pour le climat ont déploré les interventions policières ayant marqué le défilé, samedi à Lausanne. Si une bonne dizaines de manifestants ont été contrôlés, le rendez-vous s'est toutefois déroulé dans sa grande majorité dans un cadre serein.

Nouvelle mobilisation pour le climat à #Lausanne. Moins de monde que les précédentes mais la ferveur des jeunes est toujours forte. #climat #climatestrike pic.twitter.com/ALp2O4dbi8 — Fabien Grenon (@FabienGrenon) 6 avril 2019

Au total, la Police de Lausanne confirme sur sa page twitter avoir saisi 8 caddies, 25 litres de peinture, 8 litres de peinture en bouteilles, 13 sprays et d'autres objets, avant le début du cortège. «Ce matériel nous semblait clairement destiné à commettre des déprédations en ville plutôt qu'à aller repeindre un salon», déclare Raphaël Pomey, chargé de communication, qui confirme que le dispositif de sécurité mis en place tenait compte des incidents constatés lors de l'acte III.

Saisi avant le départ de la manifestation pour le #climat à #Lausanne: 8 caddies, 25 litres de peinture, 8 litres de peinture en bouteilles, 13 sprays et d'autres objets destinés à être utilisés dans le cadre de dégradations en ville. — Sécurité Lausanne (@LausanneSE) 6 avril 2019

On se rappelle que des dégâts avaient été commis à la peinture rouge sur la façade de la banque Credit Suisse, à la rue du Lion-d’Or, et que des manifestants avaient pénétré dans les locaux des Retraites Populaires, à la rue Caroline. Devant la devanture de la banque, agents de sécurité privée et de police attendaient le cortège.

Formé de jeunes, mais aussi d'enfants et moins jeunes, le cortège s'est mis en action sur le coup de 15h, sans les jeunes interpellés. «Ils ont fouillé 14 personnes», regrettait Loris Socchi, chef de file âgé de 19 ans. Pour réclamer le retour de leurs camarades, les manifestants se sont arrêtés devant le Tribunal de Montbenon.

Les négociations avec les forces de l'ordre ont permis aux personnes contrôlées de rejoindre la colonne, dont l'ampleur étaient moindre que le 15 mars. Selon le communiquant, les manifestants étaient estimés à 5'000 personnes au début et 8'000 au plus fort de l'après-midi. Et l'écrasante majorité a défilé dans le calme au son de slogans en faveur du climat, tels que «Plus chaud, plus chaud que le climat» ou «oui, oui oui à l'écologie, non à la pollution».

Développement suit (24 heures)