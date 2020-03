Se souvenir et se soutenir grâce à la chaleur de la voix de Barbara Hendricks

Une fois n’est pas coutume, la rencontre ne s’est pas faite face à face. Pas de poignée de main ou de café partagé, pas de gestes ni de regards pour appuyer le propos. Même si cet entretien a eu lieu avant les dernières mesures dictées par le Conseil fédéral, il s’est fait par téléphone.

Mais quand c’est une grande dame comme Barbara Hendricks qui vous appelle sur un téléphone partagé d’une salle de réunion austère, sa voix chaude illumine le haut-parleur, ses propos réfléchis et profondément humains teintés de son accent unique (l’Afro-Américaine qui a aussi la nationalité suédoise habite en Suisse romande depuis longtemps et maîtrise très bien le français) réchauffent l’atmosphère et le contact semble bien réel.

La cantatrice devait chanter «The Road to Freedom» à la salle de spectacle de Renens le 5 avril. Généreuse à son habitude, elle avait été touchée par la multiculturalité de la commune et avait accepté de faire un effort financier pour que les billets soient à la portée de tous. Sa prestation n’est pas annulée, mais bien reportée au samedi 5 septembre. En attendant le live, on peut se consoler en écoutant le disque «The Road to Freedom», enregistré en public et sorti en 2018.

«The Road to Freedom» est une sorte d’exposé de civisme et d’histoire en chansons, non?

On peut le voir comme ça en effet. J’ai créé ce spectacle à l’occasion d’un festival de gospel en Espagne. J’ai compris que mon répertoire contenait beaucoup de blues, mais seulement quelques gospels que je chantais à l’église parce que mon papa était pasteur.

Ceux que j’aimais particulièrement étaient ceux qui avaient une grande importance dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Je me suis donc demandé si le public comprenait ma démarche et ce que cette musique signifie réellement pour moi. J’ai donc décidé d’incorporer au concert des citations de Martin Luther King. Le contenu n’a cessé d’évoluer. J’ai enlevé quelques morceaux pour en ajouter d’autres. Aujourd’hui, «The Road to Freedom» a environ trois ans, mais je me laisse toujours la liberté d’adapter son contenu.

C’est donc la musique qui a suscité ce besoin d’éduquer, de rappeler, d’expliquer...

Exactement. Aujourd’hui, avec les changements politiques que nous vivons, le message de Martin Luther King, un message d’amour, d’égalité et de justice est plus important que jamais. À l’époque, je n’avais évidemment pas participé à ces luttes, mais j’en ai été témoin, du haut de mes huit ans. Puis, adolescente, un peu rebelle, je préférais Malcolm X ou les Black Panthers, tellement plus cool à mes yeux que Martin Luther King. Mais quand j’ai commencé à m’intéresser de plus près à ses discours, aux choses qu’il avait écrites, je me suis dit qu’il était très important de faire remonter ces messages contre la haine, de les diffuser le plus loin possible.

Et sont-ils vraiment entendus?

Les gens viennent toujours échanger après mes concerts et disent qu’ils sont très touchés. Je pense que le partage, le respect mais aussi l’amour commence dans la relation qu’on a avec l’autre. Notre voisin de bureau, la personne qu’on croise au marché… Une personne seule ne peut pas sauver le monde. Il y a des gens, des médecins ou des diplomates qui ont la capacité de faire beaucoup. Pour nous, ce n’est pas le cas, alors on doit revenir à des choses simples, comme notre rapport à l’autre.

Aujourd’hui, on entend tellement d’informations, on ne sait pas si elles sont réelles ou pas, on ne sait plus à qui on peut faire confiance… Il faut prendre un peu de recul et nous demander «qu’est-ce que je peux faire dans ma vie, ici et maintenant, pour faire la différence?». Et rapidement notre regard sur l’autre change. On commence déjà par s’accepter avant de s’aimer. Et ça, c’est à la portée de tous.

Vous êtes déjà allée au-delà de votre «rôle» de chanteuse avec votre investissement auprès des réfugiés…

Oui, mais au Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (UNHCR), j’ai rencontré des gens très différents de moi. Ils laissent leur famille derrière eux pour aller porter secours aux autres. Ce n’est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Il y a des dizaines de milliers de personnes sur la planète qui sont forcées à fuir.

Des chiffres qui ont de quoi décourager, qui donnent envie de baisser les bras. Mais non, chacun peut faire un petit quelque chose. Moi je fais donc ce que je peux et sais faire: je chante et j’utilise ma notoriété pour les aider. Et tout le monde a besoin de recueillement, d’être ressourcé et la musique sert aussi à ça.

Vous faites entendre votre voix, dans les deux sens du terme…

C’est ça. Si je peux apporter du réconfort, même à distance, je le fais. Ma génération a été très gâtée. À la sortie de l’université, le monde du travail nous tendait les bras. On pouvait faire absolument tout ce qu’on voulait. Il n’y avait ni guerres, ni crises. Peut-être qu’on est devenus un peu mous en pensant que ça allait continuer comme ça. Donc après cette période de calme et de prospérité, le monde va de nouveau mal. Mais les choses sont cycliques et il faut souvent arriver tout en bas pour pouvoir remonter. Un message qui résonne fort actuellement.

Plus que jamais, en effet. On voit bien avec ce coronavirus qu’il attaque tout le monde et que tous les humains se retrouvent dans le même bateau face à lui. Quelle que soit notre origine, notre orientation politique ou notre statut social, on peut être touchés. C’est pareil face au climat. Nous sommes sur cette planète ensemble et c’est en se retournant vers les autres qu’on s’en sortira.

Les gens osent se tourner vers vous. Vous n’êtes pas une diva, au sens négatif du terme!

C’est vrai et tant mieux! Un jour une dame s’est approchée de moi dans la file à la banque et elle m’a embrassée! Elle était si sincère et formidable. Un moment merveilleux.