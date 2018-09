Sept ans ferme pour le convoyeur braqueur

Inspirateur, recruteur et concepteur du braquage. Celui qui est ainsi décrit par Pierre Bruttin, président du Tribunal criminel de Lausanne, n'est autre que le convoyeur-braqueur qui a organisé l'attaque du fourgon de son propre employeur, SOS Surveillance, le soir du 30 décembre 2015 dans les locaux de l'entreprise à Bussigny. Ce Suisse né au Brésil, âgé de 33 ans, est condamné à sept ans de prison. C'est moins que la peine requise par le procureur Laurent Maye, soit 9 ans. Le magistrat examine la possibilité d'une suite au Tribunal cantonal.

Annonce d'appel

L'avocate du principal prévenu, Me Coralie Devaud, augurait d'une sanction entre 5 et 7 ans. Elle a déposé une annonce d'appel dont elle va encore discuter avec son client, stoïque pendant le jugement. «Il était davantage choqué par la condamnation de sa soeur», relève-t-elle. La soeur de l'organisateur du casse, âgée de 34 ans, apparaît comme «la directrice en chef du back office» dans cette affaire. Venue libre au procès, elle a déjà passé quinze mois en détention provisoire. La peine se monte à 4 ans ferme, conforme au réquisitoire du procureur. «C'est comme si elle avait volé elle-même», réagit son avocat, Me Etienne Campiche. Le Tribunal cantonal sera peut-être saisi.

Mise au courant du braquage après les faits, «elle se trouve au centre de l'opération de blanchiment», souligne le président. Le butin se montait à 2,1 millions de francs. Si plus de 800'000 fr. ont été récupérés dans un safe bancaire en Suisse, un montant de 500'000 fr. a été transféré au Brésil. Une partie de ce demi-million a servi à l'achat de terrains en vue de la construction d'un hôtel mais le reste s'est évaporé. Environ 400'000 fr. ont servi à des opérations en Suisse, notamment l'achat d'une maison. Le reste a permis de verser 200'000 fr. à un caïd portugais engagé et armé pour le casse ainsi qu'à payer deux autres auteurs de l'attaque du fourgon. Des dettes ont aussi été remboursées.

Chocolatier «brisé»

La soeur a impliqué son ex-fiancé, un chocolatier vaudois âgé de 27 ans. Apparemment «bien naïf», il a affirmé avoir cru à une histoire d'héritage en petites coupures. Il a établi de faux documents à l'en-tête de sa chocolaterie pour aider aux transferts vers le Brésil. «L'amour ne saurait tout expliquer», lance le président Pierre Bruttin, qui lui inflige 15 mois avec sursis pendant deux ans. Décrit comme un «homme brisé», il est un des participants de second plan à l'affaire. Tout comme la belle-mère du cerveau du braquage, condamnée à 10 mois avec sursis pendant deux ans.

Cinq ans pour le cousin

Le cousin du convoyeur braqueur, en revanche, a pris part comme co-auteur du casse le soir du 30 décembre 2015, selon le jugement. Ce Brésilien âgé de 24 ans écope de 5 ans de prison. Appel en vue? «Aucune décision n’est prise à ce stade», répond son avocat, Me Alexandre Reymond. Quant au chauffeur brésilien de la voiture des attaquants, âgé de 28 ans, il a pris 4 ans ferme.

