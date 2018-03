Sept nouvelles démissions à la Haute Ecole de musique

On nous promettait des résultats pour le mois de janvier. Début mars, les professeurs de la Haute École de musique Vaud-Valais-Fribourg (HEMU-CL) n’ont toujours pas entendu les conclusions de l’audit externe mené sur la gouvernance de l’institution, supervisé par les trois cantons et la Ville de Lausanne.

C’est donc sans attendre cette échéance que plusieurs employés importants de l’institution ont préféré donner leur démission. Parmi eux, Béatrice Zawodnik. La directrice du site de Lausanne depuis 2013 ne le sera plus à la rentrée 2018. La hautboïste professionnelle, appréciée tant par les professeurs et les étudiants que par l’administration, motive sa décision par «des divergences liées à la conduite et à l’organisation de l’HEMU», apprend-on par une note interne envoyée ce vendredi par le président du Conseil de Fondation du Conservatoire, Nicolas Gillard.

Master en pédagogie désert

Ce poste clé n’est pas le seul qu’il faudra repourvoir. L’adjointe à la direction du site de Fribourg, Laurence Jeanningros, a également déposé sa démission il y a deux semaines. Mais faute de communication interne, c’est elle qui a annoncé son départ à ses étudiants, qui ont répercuté la nouvelle. La semaine passée, c’est aussi par ce biais que l’institution a appris le départ de toute l’équipe du master en pédagogie, soit quatre personnes à temps partiel, comme le révélait Le Courrier mercredi. Les étudiants de cette filière ont envoyé un email à tous les étudiants, à l’administration et aux professeurs de l’HEMU-CL.

Prise de court, la direction de la HEMU-CL, par la voix de son directeur général Hervé Klopfenstein, a répondu samedi 24 février à tous les destinataires de cet email en justifiant son silence. Dans ce courriel, que nous nous sommes procuré, le directeur explique que la Fondation du Conservatoire a été informée de ces démissions «ultérieurement», cela «l’empêchant de traiter cette information selon les processus institutionnels habituels».

Le directeur revient aussi sur les raisons de ces départs groupés. Engagée en 2013 pour réformer le master en pédagogie, Carine Tripet-Lièvre a pu «s’adjoindre les compétences de personnalités avec lesquelles elle souhaitait travailler». «Le départ de l’ensemble des intervenants relève d’une certaine logique», conclut-il.

«Il est faux de dire que notre employeur n’a pas été informé des démissions avant que nous en fassions part aux étudiants»

Le même jour, dans un vrai ping-pong électronique, Carine Tripet-Lièvre a répondu à Hervé Klopfenstein, toujours avec copie à toute l’institution. «Il est faux de dire que notre employeur n’a pas été informé des démissions avant que nous en fassions part aux étudiants», rectifie-t-elle en précisant la chronologie des faits. Elle dit encore que les quatre professeurs ont pris leur décision «obligés par les délais légaux et dans un climat de confiance dégradé».

C’est les témoignages, dans nos colonnes l’automne dernier, de la professeure et de dix autres employés dénonçant un «style de management non participatif et autoritariste», qui avaient motivé les autorités à exiger l’externalisation d’un audit qui devait a priori se dérouler à l’interne. Entre 2015 et 2017, vingt démissions, dont celle du responsable administratif, avaient été enregistrées à la HEMU.

Plus de responsable RH

La mise au concours des six nouveaux postes laissés vacants se fera non sans peine. En effet, la responsable des ressources humaines a été remerciée avec effet immédiat, tandis que son adjointe a donné sa démission pour fin avril.

Autant de départs grèvent encore davantage l’institution. Les résultats de l’audit fourniront peut-être les raisons de ce malaise interne qui pousse des employés appréciés à partir. Cela alors que, selon nos sources, aucun n’a de promesse d’engagement ailleurs. (24 heures)