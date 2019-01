Seuls 74 Montains ont voté contre les Yéniches

Quelle crédibilité pour les pétitions en ligne? C’est la question que se pose la Municipalité du Mont-sur-Lausanne après avoir examiné la provenance des signatures d’une pétition s’élevant contre l’installation d’une aire de passage pour les gens du voyage. En effet, sur un total de 1490 paraphes au moment de la remise officielle de la pétition, seuls 74 venaient des habitants du Mont.

Nombre de signatures en augmentation

Depuis, le nombre de signatures a encore augmenté puisqu’il est toujours possible de signer la pétition sur le site change.org. «La lecture de ce chiffre laisse penser que près de 18% de la population montaine aurait signé la pétition et s’opposerait donc à l’implantation de cette aire de passage», constate la Municipalité montaine dans un communiqué diffusé vendredi. Or, il n’en est rien, puisque la quasi-totalité des signataires viennent d’ailleurs.

L’Exécutif n’a compté que 536 paraphes vaudois, sur un total de 1006 signatures suisses. Le solde est en provenance de l’étranger, plus précisément de France (589), mais aussi du Portugal (3), d’Allemagne (1), du Brésil (2), ou encore d’Espagne, des États-Unis, de l’île Maurice et même d’Australie et de Nouvelle-Zélande (1 signature par pays).

Que dire de signataires dont l’éloignement les tient à l’écart de la problématique de l’accueil des gens du voyage suisses – les Yéniches – au Mont-sur-Lausanne? «Leur démarche marque une forme de rejet de l’autre», déplore la Municipalité, sur la base de commentaires relevés sur les réseaux sociaux.

«Une pétition en ligne ne peut pas avoir autant de valeur qu’une opposition écrite et déposée dans le cadre d’une mise à l’enquête publique»

«Pour ce qui est des signataires montains, on ne s’en lave pas les mains, ajoute le syndic, Jean-Pierre Sueur. Nous allons étudier quelle réponse leur donner, mais il est certain qu’une pétition en ligne ne peut pas avoir autant de valeur qu’une opposition écrite et déposée dans le cadre d’une mise à l’enquête publique.» Ces dernières s’étaient montées à 56, dont deux oppositions collectives. Un chiffre qui s’approche des 74 signataires de la pétition en ligne. Reste à voir, pour les autorités communale et cantonale, s’il s’agit des mêmes personnes.

Au final, la démarche devrait aboutir à une séance de conciliation face à ce projet qui promet aux Yéniches une aire de passage de 2700 m2, sur une propriété appartenant au Canton, à côté de la zone industrielle En Budron.