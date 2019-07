Slash Média va mettre la plume sous la porte

«Il y a eu un essoufflement général.» On sent de la tristesse dans la voix du journaliste Malik Touré-Reinhard, l’actuel rédacteur en chef du magazine web romand «Slash Média». Son idée, son rêve aussi, c’était de faire du journalisme autrement, pour le plaisir avant tout, «sans une constante recherche du buzz, sans pression commerciale, sans sujet éculé pour boucler l’édition du jour». Fondé en septembre 2016, «Slash Média» mettra la plume sous la porte à la fin du mois.

La touche de «Slash Média», c’était la jeunesse de ses rédacteurs bénévoles qui souhaitaient donner un coup de frais à l’info culturelle et sociétale: ils avaient tous entre 15 et 30 ans. C’était leur tremplin. Malik Touré-Reinhard: «Au plus fort du webmagazine, nous étions une quinzaine. Aujourd’hui, je reste seul à sa tête, épaulé par deux pigistes.»

«Il y a eu un essoufflement général»

«Slash Média» va ainsi s’arrêter «pour de bêtes raisons de budget et d’absence de motivation», poursuit-il. Sans omettre une concurrence dés­ormais accrue des autres médias romands, plus traditionnels, notamment en mettant à disposition des jeunes talents du matériel «au top», principalement audiovisuel.

«Ces médias font de plus en plus confiance aux jeunes. Ils ont les moyens d’étoffer leurs rédactions et ils recrutent. Alors oui, je suis triste que l’aventure s’arrête, mais j’en appelle aux médias romands pour qu’ils continuent à inviter cette jeunesse compétente, alerte et proactive au sein de leurs rédactions, comme lors d’opérations spéciales du genre de Labo 24 lancée il y a quelques années par «24 heures.»