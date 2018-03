Stop aux clients lésés sur les stands de Beaulieu!

Une dizaine de clients ont fait les frais d’une entreprise peu scrupuleuse. La salle de bains qu’ils avaient commandée, l’an dernier lors du salon Habitat-Jardin, ne leur a jamais été livrée. En liquidation, la société ne leur laisse que les yeux pour pleurer les milliers de francs versés à titre d’acompte à la signature du contrat. L’information donnée par la RTS (19:30 du 9 mars) ne fait hélas que rappeler la vulnérabilité des clients des foires et autres salons spécialisés.

Alors que l’édition 2018 du salon a fermé ses portes dimanche, la mésaventure a fait réagir nos lecteurs. Jean-Louis Scherz relate ainsi une expérience similaire. Cet ancien porte-parole des CFF désormais à la retraite a perdu 2000 francs dans des circonstances semblables. «C’était en 2011, raconte-t-il. Nous avons été plusieurs à visiter le stand d’un poseur de salles de bains. Nous avons commandé des installations qui ne nous ont jamais été livrées.»

L’attrait des foires réside dans les rabais qui y sont consentis par les vendeurs. Plus la discussion se prolonge, plus le prix de la facture finale diminue. Dessin de la future installation sous les yeux, les clients se décident à payer un acompte qui peut parfois être important. «À ce moment-là, quelque chose m’a recommandé de ne pas leur donner les 4000 fr. demandés, explique Jean-Louis Scherz. Je n’ai versé que la moitié mais je connais un couple qui a perdu 14 000 francs de cette manière.»

Si le retraité n’a pas trop eu à pâtir de cette bonne «leçon à 2000 francs», il estime toutefois que les organisateurs de foires devraient mieux faire face à leur responsabilité. Il n’est pas le seul. La Fédération romande des consommateurs (FRC) manifeste elle aussi son agacement de voir des clients être lésés à l’occasion des grandes expositions, comme notamment le Comptoir Suisse ou Habitat-Jardin.

Un lieu de vente particulier

Il ne s’agit pas d’un raz de marée, précise toutefois l’association. «Nous n’avons pas assez de cas chaque année pour crier au loup, mais c’est un phénomène récurrent», décrit Valérie Muster, juriste auprès de la FRC. Dans les bureaux de cette dernière, on sait par avance que des plaintes vont arriver dès la clôture d’un salon. «Cette année on tape un peu sur MCH Beaulieu (ndlr: organisateur du Comptoir et Habitat-Jardin) pour rappeler que nous ne sommes pas le service après-vente des foires», précise la juriste.

L’intervention de la FRC est à situer dans un combat que cette association a mené en faveur de la généralisation du droit de révocation, tant sur Internet que dans les salons (lire encadré). «Les gens croient souvent, à tort, qu’ils bénéficient de quatorze jours pour renoncer à un contrat de vente signé au Comptoir», explique Valérie Muster. Et la juriste de souligner le caractère particulier de ces lieux de vente. Du bruit, du va-et-vient, une durée d’exposition limitée, les rabais qui y sont consentis, parfois un verre de trop après un passage aux caves: les conditions peuvent être favorables à un achat précipité. «Alors qu’ils sont prudents en magasins, des gens perdent toute raison lors d’un achat sur Internet ou dans un salon», constate la juriste.

«Les gens croient souvent, à tort, qu’ils bénéficient de quatorze jours pour renoncer à un contrat de vente signé au Comptoir»

La FRC convient que les transactions ne sont pas de la responsabilité juridique de l’organisateur lors d’une foire telle que le Comptoir. «Mais il a quand même un devoir de diligence», précise-t-elle. Si l’association reconnaît «une prise de conscience» du groupe MCH Beaulieu, elle estime que celui-ci pourrait en faire davantage.

Faut-il imposer aux exposants un droit de révocation? L’organisateur doute de la démarche. «On pourrait prévoir un tel droit, mais est-ce qu’un délai de quatorze jours suffirait alors que la livraison d’une cuisine nécessite bien plus de temps?» questionne Michel Loris-Melikoff, directeur général de MCH Beaulieu Lausanne. Et de poursuivre: «Je ne suis pas certain que l’on puisse imposer cela à un exposant. Cette contrainte pourrait remettre en question sa participation, ce qui représenterait un risque majeur pour l’existence du salon. L’intérêt des exposants et des visiteurs est justement de pouvoir s’y retrouver.»

Ouvert à une concertation

L’organisateur précise que des contrôles l’amènent à refuser des exposants. «La plupart des visiteurs et exposants font des bonnes affaires dans les foires, signale-t-il toutefois. Cela dit, le risque zéro n’existe pas, tout comme lors d’un achat dans un magasin.» Et Michel Loris-Melikoff de se dire ouvert à une concertation entre organisateurs de foires et de salons, les exposants et la FRC sur la question du délai de révocation. (24 heures)