Sur la RC177, souriez, vous êtes pesés

«Souriez, vous êtes pesés!» Le slogan qui annonce la présence d’un radar sur les réseaux sociaux peut désormais être décliné en une seconde variante. Le Canton vient en effet d’installer sous le bitume de la RC177 – route de desserte de la zone industrielle d’Aclens-Vufflens-la-Ville – une balance enregistrant les données de chaque véhicule passant au-dessus d’elle. Rassurez-vous toutefois, son utilité n’est que statistique et elle n’est pas capable de lire les plaques minéralogiques. Impossible donc pour elle d’associer les véhicules pesés à d’éventuels noms de propriétaires.

«Ce type de système de pesage existe depuis longtemps sur les autoroutes suisses, mais il n’y en avait – à notre connaissance – encore aucun sur une route cantonale», explique Thierry Meystre, chef de projet à la Direction générale de la mobilité et des routes du Canton. Alors que les travaux de pose du revêtement définitif sur la RC177 se préparaient, cet ingénieur spécialiste des ouvrages d’art a profité de l’occasion pour proposer un tel système. «Cette route est, et sera, une des plus sollicitées du canton. En plus, comme elle est neuve, elle est parfaitement plate, ce qui garantit une meilleure fiabilité des mesures.» Les coûts étant raisonnables – quelque 150'000 francs – en regard des plus de 75 millions déjà investis dans ce projet de route, sa demande a été acceptée.

Concrètement, la balance se compose de boucles à induction, ainsi que de bandes de capteurs piézoélectriques, qui convertissent la déformation des bandes en kilos. Tout cela permet à la balance de mesurer, en temps réel et donc sans que le conducteur du véhicule s’en aperçoive, le poids total, le poids par essieu, mais aussi les distances entre les roues. De quoi pouvoir ensuite classifier les véhicules: motos, voitures, camionnettes, camions, camions avec remorques ou semi-remorques.

Les informations sont donc désormais récoltées en continu, mais leur utilisation ne se fera que dans plusieurs années. «L’idée est de pouvoir disposer dans le futur de données exactes en matière de nombre de véhicules et de charge, que l’on pourra utiliser notamment dans le domaine de la recherche sur les revêtements ou les ouvrages d’art», explique Thierry Meystre. Ces informations permettront aussi de mieux définir les normes de construction et de vérification des infrastructures nouvelles ou existantes du pays.