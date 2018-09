Sushis et saucisses aux choux au Comptoir suisse

La célèbre saucisse aux choux du Comptoir Suisse devra affronter cette année un concurrent moins local et plus digeste: le sushi. Un stand de 1200 m2 célébrant le Japon sera en effet le point fort de la 99e édition de la foire, qui ouvre ses portes ce vendredi à 11 h.

«Ce n’est pas le pays qui est invité, mais bien l’exposition», précise d’emblée pour éviter tout malentendu, Cédric Eggen, le directeur ad interim du Comptoir. L’exposition qui se compose d’une partie historique avec des faux bâtiments et d’une partie commerciale a en effet été conçue par une société privée. «Monter des expos, c’est mon métier», confirme l’entrepreneur corse Alexandre Cavalli, tandis que se mettent en place les derniers bonsaïs. «Le Japon est le pays qui a le mieux su concilier traditions et modernité. On peut donc aussi bien présenter son histoire, avec les costumes de samouraïs ou la cérémonie du thé, que ses aspects plus modernes, comme le monde des mangas.»

Dans un souci de véracité, l’organisateur est accompagné de vingt-cinq personnes d’origine asiatique mais parlant français. Comme Kayshonne, une Franco-Laotienne présentant sur la partie commerciale du stand ses détournements de kimonos traditionnels en prêt-à-porter. «Je suis cette exposition depuis plusieurs années, mais je suis très contente de venir à Lausanne. Je sais que nous y serons bien accueillis, puisque je suis déjà venue à Japan Impact et à Polymanga.»

Pour le reste, cette 99e édition du Comptoir Suisse ne diffère pas fondamentalement de la précédente. Les visiteurs retrouveront les valeurs sûres comme les commerçants, les caves et la halle aux vins – réunies à la satisfaction de tous au rez-de-chaussée des halles nord depuis l’an passé –, ou les animaux de la ferme.

La limitation des investissements annoncée par les organisateurs se matérialise dans une scène extérieure de taille réduite et, surtout, la suppression de l’arène et donc des animations qui y étaient proposées. «Nous avons pris cette décision à regret, car les gens qui la faisaient vivre étaient vraiment très impliqués, souligne Cédric Eggen. Mais l’an passé, nous avons effectué une étude précise sur les attentes des visiteurs et elle ne faisait pas partie de leurs priorités.»

Une simplification de l’accès au site avec, par exemple, la possibilité de rentrer directement avec les invitations sera par contre appliquée. Un moyen de pouvoir aller découvrir plus rapidement le grand stand ludo-interactif de l’Energie challenge, les compétitions de drones ou l’exposition sur les 100 ans de la police judiciaire lausannoise. À noter enfin que si le show Chippendales aura bien lieu ce vendredi soir, l’espace dédié aux femmes ne sera ouvert que jeudi prochain. (24 heures)