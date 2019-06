Swiss Expo quitte Beaulieu pour Palexpo

La nouvelle vient de tomber. La 24e édition de Swiss Expo, qui se tiendra du 15 au 18 janvier 2020, n'aura pas lieu comme à son habitude à Lausanne. La manifestation déménagera du côté du Palais des expositions et congrès genevois, Palexpo, comme viennent d'annoncer ses organisateurs.

Swiss Expo, c’est le plus grand salon bovin d’Europe avec quelque 25'000 visiteurs en 2018. Lors de la dernière édition qui s'est tenue du 9 au 12 janvier dernier à Beaulieu, il y avait 120 exposants, près de 400 éleveurs et plus de 1000 vaches et génisses inscrites aux concours de races. Les animaux qui étaient sur place étaient issus des huit principales races laitières et proviennent de toute l’Europe. France, Belgique, Autriche ou encore Finlande seront représentées.

[Développement suit] (24 heures)