Toto Morand sauve trois vaches de l'abattoir

Les arbres ne lui suffisent visiblement plus. Après s’être lancé dans la sauvegarde de la forêt du Flon, Toto Morand, patron des magasins de chaussures Pomp It Up, s’est trouvé une nouvelle cause: les vaches de son village. Vendredi dernier à Epalinges, il a ainsi sauvé Simone, Clara et Mélodie de l’abattoir.

«Je vis à Epalinges depuis que j’ai l’âge de sept ans. Il y a toujours eu des vaches au village, ce sont des bêtes attachantes, mais aujourd’hui, il n’existe plus que deux fermes. Alors quand j’ai appris que les trois dernières vaches de l’une de ces exploitations étaient promises à l’abattoir, ça m’a foutu un coup. Vraiment», témoigne Toto Morand.

«Conserver l’ADN, le patrimoine d’Épalinges»

Ni une ni deux, il fonce pied au plancher à l’exploitation et en bloque l’accès avec sa voiture, empêchant le camion qui venait les chercher d’accéder aux bêtes à corne. «Le ton est monté très vite. C’était chaud. Il y a eu des insultes qui ont fusé.» Dans le feu de l’action, Toto Morand appelle ses amis antispécistes Virginia Markus et Pierrick Destraz. «Ils ont déjà vécu de telles situations tendues. Ils m’ont été d’un grand secours. Ils m‘ont même proposé de me rejoindre sur place, mais je ne voulais pas envenimer les choses.»

Le camion est finalement reparti sans les trois vaches. «Je suis allé voir le paysan et nous avons trouvé un accord.» Plutôt un sursis pour Simone, Clara et Mélodie. Elles sont restées à la ferme en attendant qu’une solution leur soit trouvée, sur le long terme. Toto Morand pourrait financer leur entretien? «On doit encore en discuter.» Il assure ne pas avoir tourné végane pour autant. «Cela n’a rien à voir. Je mange de la viande. Je vends des chaussures en cuir. Là, il s’agissait de conserver l’ADN, le patrimoine d’Épalinges que sont ces dernières vaches. Et puis trois vaches, comme cinq arbres, ce n’est peut-être pas beaucoup, mais c’est déjà ça.» (24 heures)