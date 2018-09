Toutes les garderies de la Ville ont adopté la journée végétarienne

On mange plus local et plus équilibré dans les cantines de la Ville de Lausanne. Les autorités se sont félicitées, mercredi, des «bons résultats» obtenus dans les Centres de vie enfantines municipaux, les APEMS, les écoles à la montagne et les cafétérias professionnelles.

Le fruit de quatre ans d’efforts. En 2014, Lausanne votait un vaste plan de mesures, unique en Suisse, pour une restauration collective durable. Elles concernent 163 réfectoires où sont servis tous les ans 1,3 million de repas. L’une des mesures visait l’adoption d’une journée végétarienne hebdomadaire. L’ensemble des établissements s’y sont pliés. Le recours aux aliments de proximité et aux labels a aussi pris l’ascenseur.

«L’alimentation a un impact sur la santé, l’environnement et le porte-monnaie, insiste la municipale Natacha Litzistorf (Les Verts). Cette politique est une réponse locale à des défis globaux. Il répond aussi à une demande de la population.» Son collègue David Payot (POP) résume le mouvement: «Il s’agit d’avoir une nourriture à la fois bonne pour le consommateur, le producteur et l’environnement.»

Pour marquer le coup, la Ville édite un coffret de recettes de saison de «ses» cuisiniers. Une exposition sur la restauration durable se tient aussi du 19 septembre au 6 octobre au Forum de l’Hôtel de Ville.

Le quotidien de deux cuisiniers «modèles»

«On fait le pain nous-mêmes, avec de la farine locale»

Filippo Pisano est chef de cuisine au Centre de vie enfantine de Montelly. Convaincu par les bienfaits d’une cuisine équilibrée et de saison, il fait des principes de l’alimentation durable adoptés par Lausanne «une éthique professionnelle».

Dans ce réfectoire, on ne sert pas un mais deux repas végétariens par semaine. Depuis deux ans, le chef a mis l’accent sur les produits du cru, même s’il est compliqué de dénicher des fournisseurs locaux proposant les quantités suffisantes pour assurer 330 repas par jour.

Dans la cuisine de Filippo Pisano, les produits industriels et les boîtes sont rarissimes, exception faite de la sauce tomate, des épices, du riz ou des pâtes. Même le pain et les pâtisseries sont faits maison, avec de la farine locale s’il vous plaît. Les 60% des achats du chef sont produits dans un rayon de 70 km. Ses menus suivent le rythme des saisons. En hiver, il faut user de créativité. «C’est le savoir-faire du cuisinier. Je varie les associations avec les mêmes produits pour éviter l’ennui et ça se passe très bien.»

«Pour s’en sortir avec le budget, ma planification est minutieuse, continue le cuisinier. Si je fais un gigot d’agneau, je choisis du suisse. Comme c’est beaucoup plus cher que s’il venait de Nouvelle-Zélande, je vais compenser avec des plats meilleur marché comme une crème de potimarron aux lentilles.» Pour faire des économies, il a d’autres astuces. «Je vais acheter des abricots à la pleine saison - quand il y a des rabais - et je les stocke pour faire une compotée plus tard.» Pas toujours possible de travailler avec des labels bios, trop coûteux.

Filippo Pisano met surtout en avant le plaisir du goût. «Mon but, ce n’est pas seulement de nourrir les enfants mais de les éduquer et de leur faire découvrir des aliments. Alors parfois, oui, je vais faire des crevettes. Il ne faut pas être trop extrémiste. Même chose pour les fruits exotiques: je ne vais pas les éliminer. Mais je les utilise avec parcimonie et je cherche des labels.»

«Les tomates fraîches en hiver, c’est fini»

Voilà trois ans que Christian Corbaz suit les critères de restauration collective durable imposés par la Ville dans sa cuisine du Centre de vie enfantine des Bergières. Son premier geste: bannir les tomates fraîches, les poivrons et autres courgettes hors saison. «J’utilise 56% de produits de proximité, c’est-à-dire dans un rayon de 70 km. L’objectif de 70% est très difficile à atteindre si l’on veut rester dans le budget. Et ce n’est pas évident de trouver des fournisseurs.»

Le blé, le lait et la farine viennent de Lausanne, les pommes de terre de Peney-le-Jorat, les champignons d’Aigle… Le chef sert du poisson de mer labellisé «pêche durable» et de la viande de boucheries «validées» par la Ville. Les seules denrées congelées dans sa cuisine sont des épinards et des haricots. «Et ils sont suisses! Pour le reste, le congélateur est plein de mes préparations.» Et pour le riz et les pâtes? «Là, impossible de faire local. Je prends du suisse ou de l’italien. Et puis, il y a des choix à faire. J’ai décidé par exemple de ne pas supprimer le riz basmati ou thaï. Mon métier, c’est de proposer une palette gustative. Si je reste dans les 70 km, je ne vais pas faire découvrir grand-chose. Mais si je mets des mandarines au menu, je prends une filière directe, en Sicile.»

Le cuisinier porte une attention particulière à l’équilibre alimentaire. «Les quantités servies ont bien changé. On sait que 80% des enfants qui mangent beaucoup de viande ont tendance à l’obésité. Les protéines sont pesées et il n’y a plus de suppléments. Les farineux, légumes et salades, par contre, c’est à volonté.» La viande n’est au menu que deux fois par semaine. Les enfants ont pris l’habitude de ne boire que de l’eau claire et les rations de douceurs sont contrôlées.

Niveau budget, le chef dit s’en sortir mais «difficilement». Il jongle. «J’ai exclu le veau, le lapin, le canard et le fromage blanc. J’achète des fruits et légumes non pelés, ça me permet d’avoir plus d’argent pour les produits laitiers.» (24 heures)