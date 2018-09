«Traiter un municipal de voyou? Pas mon style!»

Daniel Guignard arpente les rues au volant de son taxi depuis 2003: chauffeur la nuit, informaticien le jour. Au bénéfice d’une licence A depuis 2016, il est devenu patron. C’est lui le nouveau visage de la défense des droits des taxis lausannois depuis cet été, date à laquelle il a créé UTILE, l’Union des taxis indépendants de Lausanne. Les manifestations bruyantes sous les fenêtres des autorités soutenues par le syndicat Unia, très peu pour lui.

Comment allez-vous faire valoir vos droits face à Uber?

Depuis que je m’intéresse de plus près au monde des chauffeurs de taxi, j’ai constaté que nous n’étions pas structurés. Il y a environ 500 chauffeurs, avec des statuts parfois bien différents, et rien ne nous rassemble vraiment. J’ai donc créé UTILE en août dernier, qui regroupe la plupart des chauffeurs indépendants A, tous des patrons. Je suis aussi à l’origine de la création, cet été encore, de l’Association des chauffeurs de taxi salariés. J’ai encore mis sur pied une commission qui représente enfin tous les chauffeurs A et B, et les compagnies de taxi. C’est elle désormais, d’un seul bloc, qui représentera nos intérêts auprès de Lausanne et du Canton.

Cette unité n’arrive-t-elle pas trop tard? Tout n’est-il pas déjà joué?

C’est possible. La nouvelle loi cantonale sur les taxis sera discutée ce mois au Grand Conseil. Elle prévoit qu’il n’y aura plus que deux catégories de chauffeurs: les A officiels et les VTC (ndlr: véhicule de tourisme avec chauffeur). Si cette loi passe, il y aura pléthore de chauffeurs à Lausanne. Toute cette économie risque de s’effondrer. Il nous reste cependant une carte à jouer: que nos représentants, désormais unis, interviennent en qualité de partenaires de la Ville et du Canton quand il s’agira de préciser les modalités d’application de cette nouvelle loi. Nous sommes prêts.

Quelle est votre principale revendication? La fin d’Uber?

Non. Ce que nous voulons, c’est juste une égalité de traitement. Nous n’avons rien contre la concurrence, mais Uber doit devenir un concurrent loyal. Ses chauffeurs ne sont clairement pas des indépendants, mais des salariés. Pourtant ils ne paient pas de charges sociales, pas d’AVS et pas non plus d’impôts sur ce qu’ils gagnent. La commission intercommunale des taxis a octroyé à Uber le droit d’agir comme une centrale, certes, mais nous voulons que cette centrale soit déclarée en Suisse et qu’elle y paie ses impôts. L’accès au carnet de conducteur, indispensable pour obtenir un permis de chauffeur professionnel, a aussi été facilité pour les chauffeurs Uber en attendant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il y a trop de flou. Nous demandons que de l’ordre soit fait.

Sinon quoi? Vous manifesterez de nouveau? Vous ferez grève?

Traiter un municipal de voyou, hurler sous ses fenêtres, ce n’est pas la bonne méthode. Ce n’est pas mon style. Les manifestations sont contre-productives et les grèves poussent les clients dans les voitures Uber. Il y a clairement un compromis à trouver. Il passera par le dialogue. (24 heures)