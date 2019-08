Triathlon de Lausanne: perturbations au sud de la ville ce weekend

Les automobilistes ont pu s’en rendre compte vendredi matin: le sud de Lausanne n’est plus accessible que par les transports publics. La place est donnée aux compétiteurs de la la grande finale des championnats du monde de triathlon, qui monopolise les routes aux environs d’Ouchy. L’entrée en ville s’en trouve donc passablement compliquée, de même que le parcage à certains endroits. Cette situation durera jusqu’à lundi matin.

Divers parcours sont en effet prévus ce week-end pour les athlètes, entraînant des perturbations qui varient en fonction des heures et des jours. Les déviations mises en place prévoient de passer plus au nord de la ville. À noter que l’accès au port de Vidy sera impossible dimanche, de 6 à 14 heures.

Samedi et dimanche, les épreuves auront lieu toute la journée, du petit matin jusqu’au soir. Si la partie natation se déroulera dans le lac Léman et ne devrait donc déranger que les baigneurs au niveau de la piscine de Bellerive, les parties course à pied et course cycliste occuperont tout le rivage de l’avenue de Rhodanie jusqu’au quai d’Ouchy, mais aussi les avenues d’Ouchy, de l’Elysée et du Denantou.

Rues fermées et déviations

- Les rues fermées jusqu’à lundi matin: place de la Navigation entre les avenues de la Harpe et d’Ouchy, quais d’Ouchy et de Belgique, bas de l’avenue d’Ouchy depuis la Croix-d’Ouchy.

- Les déviations de circulation jusqu’à dimanche 21h: depuis le giratoire de la Maladière, sur l’avenue de Montoie en direction du centre-ville, par l'itinéraire suivant avenue de Montoie- avenue de Tivoli ou avenue de Sévelin. Sur l’axe Pully-Lausanne Ouest, il faudra passer par la place St-François ou la place de la Gare. Dimanche seulement, l’axe Maladière-Pully ne sera pas possible par l’avenue de Rhodanie ou l’avenue de Cour, déviation via l’avenue du Mont-d’Or, l’avenue de la Dent- d’Oche, puis l’avenue de Milan supérieure; et l'accès au Port de Vidy et à la route de Vidy sera impossible de 6h à 14h.

Lignes de bus perturbées

Si la mairie de Lausanne recommande ainsi d’emprunter les transports en commun pour se rendre sur les rivages du lac, des perturbations sont néanmoins également prévues pour certaines lignes de bus.

Vendredi

- Ligne 2 (Maladière-Lac-Désert): aucun arrêt entre Maladière-Lac et Closelet. La ligne va de Désert à Epinettes via Lausanne-Gare.

- Ligne 8 (Paudex/Verrière-Grand-Mont) jusqu’à 21h: aucun arrêt entre Montchoisi et Châtaignier (Pully). La ligne est déviée via notamment les avenues de Montchoisi et Charles Ferdinand Ramuz.

- Ligne 24 (Bourdonnette-Tour Haldimand-Lac): aucun arrêt desservi entre Bellerive et Tour Haldimand-Lac jusqu’à 21h. La ligne va de Bourdonnette à Bellerive. Après 21h, la ligne va jusqu’à son terminus de Tour Haldimand-Lac, mais avec une déviation à partir de l’arrêt Pêcheur via les avenues de la Harpe, de l’Elysée et du Denantou.

- Ligne 25 (Chavannes-près-Renens/Glycines-Pully Gare) jusqu’à 21h: aucun arrêt desservi entre Batelière et Pully Gare. La ligne va de Glycines à Figuiers.

Samedi

- Ligne 1 (Maladière-Blécherette) jusqu’à 20h: aucun arrêt entre Lausanne Gare et Cèdres, mais avec une déviation via l’avenue de Cour.

- Ligne 2 (Maladière-Lac-Désert): aucun arrêt entre Maladière-Lac et Closelet. La ligne va de Désert à Epinettes via Lausanne-Gare.

- Ligne 8 (Paudex/Verrière-Grand-Mont) jusqu’à 21h30: aucun arrêt entre Montchoisi et Châtaignier (Pully). La ligne est déviée via notamment les avenues de Montchoisi et Charles Ferdinand Ramuz.

- Ligne 24 (Bourdonnette-Tour Haldimand-Lac): aucun service jusqu’à 21h30. Après 21h30, la ligne va jusqu’à son terminus de Tour Haldimand-Lac, mais avec une déviation à partir de l’arrêt Pêcheur via les avenues de la Harpe, de l’Elysée et du Denantou.

- Ligne 25 (Chavannes-près-Renens/Glycines-Pully Gare) jusqu’à 20h: aucun arrêt desservi entre Batelière et Pully Gare. La ligne va de Glycines à Figuiers.

Dimanche

- Ligne 1 (Maladière-Blécherette) jusqu’à 18h30: aucun arrêt entre Lausanne Gare et Cèdres, mais avec une déviation via l’avenue de Cour.

- Ligne 2 (Maladière-Lac-Désert): aucun arrêt entre Maladière-Lac et Closelet. La ligne va de Désert à Epinettes via Lausanne-Gare.

- Ligne 8 (Paudex/Verrière-Grand-Mont) jusqu’à 20h: aucun arrêt entre Montchoisi et Châtaignier (Pully). La ligne est déviée via notamment les avenues de Montchoisi et Charles Ferdinand Ramuz.

- Ligne 24 (Bourdonnette-Tour Haldimand-Lac): aucun service jusqu’à 20h. Après 20h, la ligne va jusqu’à son terminus de Tour Haldimand-Lac, mais avec une déviation à partir de l’arrêt Pêcheur via les avenues de la Harpe, de l’Elysée et du Denantou.

- Ligne 25 (Chavannes-près-Renens/Glycines-Pully Gare): aucun service jusqu’à 14h. Après 14h, aucun arrêt desservi entre Batelière et Pully Gare. La ligne va de Glycines à Figuiers.

- Ligne 31 (Renens Gare Sud-Venoge Sud) jusqu’à 13h: aucun arrêt entre Unil-Sorge et Chantres. La ligne est déviée via notamment l’EPFL.