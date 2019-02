Trois outsiders pour chambouler la coalition PLR-PS

Ils sont les outsiders dans la course au Conseil d’État, derrière les favoris Rebecca Ruiz (PS) et Pascal Dessauges (UDC). Mais ils comptent bien profiter de la succession du ministre de la Santé Pierre-Yves Maillard, qui s’en va après quinze ans au pouvoir pour reprendre la présidence de l’Union syndicale suisse, pour faire entendre leur voix et, pourquoi pas, déjouer les pronostics. Axel Marion (Parti démocrate-chrétien), Jean-Michel Dolivo (Ensemble à Gauche) et Anaïs Timofte (POP) ont deux points communs: leurs partis sont hors du gouvernement et ne comptent que très peu de députés: trois pour Ensemble à Gauche, deux pour le POP et un pour le Parti démocrate-chrétien (PDC). Tous disent vouloir apporter une nouvelle couleur au Conseil d’État.

Pourquoi changer?

Les Vaudois veulent-ils un changement, alors qu’ils ont plébiscité le Conseil d’État aux élections de 2017?

Axel Marion: Il faut pérenniser ce système de consensus. Mais il est fait actuellement de manière ad hoc, avec quatre conseillers d’État de gauche et trois de droite. Nous proposons une formule qui institutionnalise ce compromis avec trois ministres de gauche, trois de droite, et un centriste. Il y a eu une alchimie pendant quelques années, mais le gouvernement n’est plus aussi harmonieux qu’il l’a été.

Anaïs Timofte: Ce compromis n’est juste pas tenable. On ne peut pas défendre à la fois le patron et la vendeuse mère de famille. Comme vendeuse et mon ex-mari comme ouvrier du bâtiment, avec un enfant à charge, je peux dire qu’on ne vit pas bien dans le canton de Vaud.

Jean-Michel Dolivo: Notre candidature est une candidature de lutte. Si je suis élu, je m’appuierai sur les mouvements sociaux, de salariés et féministes. Notre campagne porte la voix de celles et ceux qui se battent et considèrent que la politique du gouvernement n’est pas conforme à leurs besoins.



En quoi vous distinguez-vous, «Ensemble à Gauche» et POP?

A.T.: Par la manière de faire de la politique et les milieux économiques que l’on représente. Je représente les milieux populaires. On a vu ce que ça donne d’avoir des conseillers d’État coupés de la réalité, qui ne savent pas ce que signifie de vivre avec 4000 francs par mois et payer impôts et primes maladie à plein.

J.-M.D.: J’ai joué un rôle important dans l’initiative pour le remboursement des soins dentaires et dans celle pour un salaire minimum, avec des scores de 43% et 48%. Mme Timofte n’a pas l’apanage des milieux salariés et des plus précaires. Le POP a choisi de présenter sa propre candidature. Je le respecte et le regrette.

A.M.: Je ne commenterai pas. Je relève que le centre est uni derrière ma candidature.



Les coûts de la santé

À l’échelle cantonale, que faire pour réduire les coûts de la santé?

J.-M.D.: La santé ne doit pas être abordée sous le sens d’un coût. C’est un droit, un droit à des traitements médicaux appropriés. Il ne doit pas y avoir un système de santé à deux vitesses, chacune et chacun doit avoir un accès égal au système de santé. Nous défendons l’idée de cotisations d’assurance maladie proportionnelles au revenu, comme l’AVS. Le canton doit agir sur la scène fédérale dans ce sens-là.

A.T.: Il y a une urgence à traiter la question des primes qui pèsent beaucoup trop sur les ménages et rendent la vie infernale à ceux qui ont des enfants à charge. La responsabilité d’un gouvernement cantonal n’est pas uniquement de peser sur le niveau fédéral. On peut faire des propositions dans le sens de décharger les ménages qui paient beaucoup trop de primes. Notamment en instaurant un système de compensation et de prélèvement pour ceux qui ont un revenu ou une fortune largement au-dessus du salaire médian et de la fortune médiane.

A.M.: Il faut travailler sur les coûts de la santé. Revaloriser le médecin de famille, le généraliste, dans son rôle de pilotage. Sensibiliser la population pour retrouver une part de bon sens. Je caricature, mais quand on a un rhume – à moins d’être dans une situation où on est fragile par ailleurs –, on prend un thé au lieu de sauter chez le médecin. Je ne trouve pas opportun de réfléchir à une prime fixée selon le revenu. Ce système entraînerait une augmentation d’impôt pour la classe moyenne.



Le poids du social

Les dépenses de la formation et du social sont équivalentes. Qu’est-ce que cela dit de la santé du Canton?

A.T.: Les dépenses sociales sont importantes mais nécessaires, il ne faut pas les négliger. Il faut réfléchir sur la manière de les agencer, la manière d’investir dans ces deux enjeux. Ce ne sont pas des dépenses inutiles ou trop élevées, comme pourrait le dire le candidat de l’UDC. On doit conserver cette préoccupation du social et de la formation.

A.M.: La formation et le social sont des politiques publiques importantes. Si on est dans cette situation, c’est que beaucoup de ménages qui travaillent dans le secteur privé ont de la peine à boucler leur fin de mois. C’est aussi aux entreprises de prendre leurs responsabilités et de vérifier que leurs salaires suffisent à faire vivre les gens. Sans quoi l’État doit se substituer à elles. Cela dit, il faut repenser certains mécanismes, car on commence à rentrer dans un modèle à la française, avec une superposition de systèmes d’aides, qui deviennent contre-productives.



Comment financer les dépenses sociales, alors?

J.-M.D.: On fait l’inverse de ce qu’a fait la majorité rose-verte du gouvernement en accordant des cadeaux aux grandes entreprises, via l’introduction prématurée de la RIE III vaudoise, qui a diminué les recettes fiscales. Nous n’acceptons pas la remise en cause du caractère distributif de l’impôt au profit de ceux qui gagnent le moins. L’aspect progressif de l’impôt doit garantir la redistribution de la richesse dans la société. C’est le propre d’un système fiscal qui est conforme aux intérêts d’une majorité de la population.



Les suites de la RIE III

Vous critiquez la RIE III. Mais les Vaudois l’ont plébiscitée à 87%. Pourquoi faudrait-il toucher à une politique voulue par la population?

A.T.: On a vendu beaucoup de choses aux citoyens. Ils réalisent petit à petit les conséquences de cette réforme. L’opinion fluctuerait si on parlait franchement des conséquences réelles que cette réforme a sur la vie des gens et sur les finances des communes. On ne peut pas couper ainsi dans les recettes publiques, car il y en a besoin pour beaucoup de services publics, comme les garderies.



J.-M.D.: Si un membre d’Ensemble à Gauche est élu au Conseil d’État, il va remettre en cause cette RIE III vaudoise et la dérive de ce système fiscal au profit des plus riches. La progressivité du taux de l’impôt sur le revenu doit être beaucoup plus forte, pour que les revenus faibles et moyens paient moins, mais que les revenus à partir de 150 000 francs soient beaucoup plus taxés.



Au vu des conséquences de la RIE III, le Centre regrette-t-il de l’avoir soutenue?

A.M.: Absolument pas. Les bénéfices de cette RIE III pour la population sont réels. On a une augmentation des allocations familiales de 250 à 300 francs. Et on a ce fameux bouclier sur l’assurance maladie. La gauche radicale met en avant l’aspect fiscal, mais il ne faut pas oublier le volet social. Le problème est que la réforme fédérale n’est pas passée. Du coup, la compensation prévue par la Confédération n’a pas été versée. Je concède que pour les communes c’est difficile.

J.-M.D.: Vous admettez qu’il y a eu une entrée en vigueur prématurée de cette RIE III, au forceps. Toute la classe politique a été partie prenante, dont vous.

A.M.: Il y a vraiment deux débats. L’un est de savoir si la RIE III était un projet bon et sain à la base. Je le pense. Ensuite il y a la question du calendrier. Mais l’introduction anticipée de la RIE III fait aussi que depuis cette année les familles ont touché de l’argent en plus. Il faut faire attention au matraquage fiscal des classes aisées et ne pas décourager l’entrepreneuriat, ni les gens qui investissent dans l’économie locale.

A.T.: Aucune politique ne défend à la fois la vendeuse mère de famille et le patron de 30 employés. Je fais le choix de défendre les classes populaires et je pense qu’il n’y a aucune politique cohérente qui défend et l’un et l’autre.



L’autonomisation du CHUV, un cheval de Troie?

La droite demande à revoir la gouvernance du CHUV, en le dotant d’un conseil d’administration autonome. Qu’en pensez-vous?

J.-M.D.: Non, je suis contre une privatisation du CHUV et en général du service public. Ce que la droite veut faire, c’est transformer progressivement le CHUV en entreprise, avec pour certains secteurs des objectifs de profit. C’est tout le problème de la privatisation dans le secteur de la santé et le développement de partenariat public-privé, un leurre qui signifie que le public paie quand il y a des déficits et le privé encaisse quand il y a des bénéfices.

A.M.: Je suis ouvert à la proposition d’autonomisation, mais il faut en discuter les détails, avec un statut d’autonomie de droit public, comme l’Université. L’UNIL n’est pas un exemple de dérive capitaliste. Il y a l’autorité politique, un organe stratégique en dehors des contraintes politiques, et la direction opérationnelle. Je ne dis pas que le CHUV est mal géré, mais il manque un organe de contrôle et de validation stratégique indépendant de l’autorité politique et des inflexions que provoque un changement à la tête du Département de la santé.

A.T.: Je ne comprends pas les arguments de la droite qui ne veut pas d’ingérence politique. «Autonomisation» veut dire «privatisation», c’est clair et net. Un contrôle politique sur une aussi grosse institution que le CHUV, c’est normal. S’il y a un problème de gouvernance, il y a ainsi un droit de regard des citoyens. Si les gens sont mécontents de la manière dont le CHUV est géré, ils peuvent s’en prendre à des gens élus à ces fonctions. Ce ne sera pas possible en cas d’autonomisation. C’est un enjeu majeur. Depuis trente ans dans ce pays, les services publics se détériorent, il faut être ferme et dire stop, ne pas négliger ces derniers petits bastions.



Autonomiser, c’est privatiser?

A.M.: L’autonomisation ne veut pas dire que ce n’est plus un service public. L’UNIL est un service public.

J.-M.D.: Mais c’est un cheval de Troie! C’est une privatisation rampante, tendance lourde de l’ensemble des services publics, malheureusement.

A.M.: Prenez un exemple fédéral: les CFF ne sont pas en train d’être privatisés.

J.-M.D.: Prenez La Poste plutôt, comme exemple.

A.M.: On peut se plaindre du CHUV auprès de Pierre-Yves Maillard. Croyez-vous vraiment que les choses vont changer pour autant? Il faut être un peu naïf. Une autorité politique directement en charge du CHUV ne fait pas une gouvernance meilleure.

