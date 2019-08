Trois points cardinaux pour retrouver le nord à la Sallaz

La place de la Sallaz n’en finit pas d’évoluer. Inaugurée en juin 2016, aujourd’hui aussi fréquentée que celle de la rue Saint-Laurent au centre-ville avec près de 12'000 usagers par jour, elle peine toutefois à conjuguer ses deux identités fortes: être une interface des transports publics et en même temps un cœur de quartier. Les autorités ne ménagent pourtant pas leurs efforts. Dernier en date: la pose d’une signalétique au sol montrant, à qui marche la tête penchée, les trois points cardinaux de la place, à savoir la station de métro, la radio et le belvédère.

Voilà donc les premières mesures d’accompagnement visant à améliorer la convivialité et la cohabitation entre les différents usagers de la place. Un aménagement qui fait suite à une étude menée auprès d’un demi-millier de riverains et d’usagers. Il en était ressorti que l’endroit était jugé «bon» en termes de «répartition spatiale des flux piétons» et «efficace» en matière d’accès aux commerces. Il était toutefois spécifié que «des mesures ciblées permettraient d’améliorer encore la cohabitation bus-piétons, ainsi que la convivialité de la place et de ses alentours».

La signalétique mise en place actuellement se veut un test grandeur nature, pour une meilleure lisibilité des différents lieux composant cet espace. Des tables et des bancs ont aussi été installés sous les allées d’arbres, et un fléchage au sol montre désormais clairement le sens des bus. D’autres mesures devraient être apportées d’ici au début de l’automne. On parle de bacs qui seront plantés et, dans un dernier temps, d’une place de jeux qui sera personnalisée et pérennisée.