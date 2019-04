Trois voitures en feu dans le parking du Valentin

L'incendie qui s'était déclaré cet après-midi dans le parking du Valentin à Lausanne est désormais éteint. Il a nécessité une forte mobilisation des pompiers. Au bilan, trois voitures ont été la proie des flammes. "Mais il n'y a pas de blessé à déplorer", assure la police municipale. Un chien, qui attendait son maître dans une voiture stationnée à une autre étage du parking, a été sorti de l'habitacle par les hommes du feu et remis à son propriétaire. Les pompiers sont toujours sur place et ventilent les lieux en raison du fort dégagement de fumée. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie. L'axe du Valentin est toujours fermé à la circulation. (24 heures)