Troisième tentative de renouveau à l’Observatoire

Du palais néoclassique aux containers

L’histoire de l’Observatoire astronomique de Lausanne est mouvementée. L’édifice est bâti en 1942 mais l’idée remonte à… 1817, relève la revue Mémoire Vive. Un professeur de mathématique et physique de l’Académie de Lausanne élabore plusieurs variantes et envisage de poser une coupole au sommet de la tour de l’Ale. Rien ne se passe. Dès 1905, Louis Maillard, professeur à la chaire d’astronomie de l’université, défend auprès des autorités la création d’un observatoire permettant de développer l’enseignement et d’intéresser «le public cultivé à la contemplation des spectacles célestes». Un site est identifié en 1912, entre le signal des Belles Roches et la place de patinage de la Pontaise. L’architecte de la Ville, Gustave Hämmerli, ne dessine pas moins de 31 plans et esquisses. Il voit grand, trop grand peut-être. Son édifice néoclassique fait exploser le budget (100 000 francs au lieu des 40 000 francs prévus). Il n’est plus question d’observatoire jusqu’en 1925. Commune et Canton finissent par s’entendre sur un lieu et un projet; un comité se constitue et des études sont lancées. Mais un certain Gustave Juvet succède à Louis Maillard, souffrant. Les travaux sont suspendus. En 1938, Georges Tiercy, directeur de l’Observatoire de Genève et professeur d’astronomie, relance la machine. Le Conseil communal vote en 1941 la création d’un pavillon astronomique à la Pontaise, en bordure du chemin des Belles-Roches. Les travaux débutent la même année.