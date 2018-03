Trop d’accidents dus aux colleurs et aux distraits

Les accidents avec des victimes sont de moins en moins nombreux. Les chiffres vaudois publiés jeudi le confirment. Dans la vie quotidienne, en revanche, les conducteurs sont surtout concernés par les «touchettes», ces chocs avec des dégâts uniquement matériels. Ils sont à l’origine de bouchons autoroutiers aux conséquences inversement proportionnelles au peu de gravité de l’accident coupable.

L'édito: Accidents quotidiens et choix de société

«Les causes de ces accidents sur les autoroutes ne peuvent être mises sur le compte de croisements ou de virages dangereux, je suis persuadé qu’entre 90 et 95% de ces accrochages sont dus aux trop nombreux automobilistes qui vous suivent de trop près, ou qui sont collés à leur smartphone», réagit un lecteur de 24 heures, agacé par des accidents «qui entravent hélas chaque jour la circulation déjà compliquée pour les très nombreux automobilistes se rendant à leur travail».

Quitter les lieux

«Il a raison, votre lecteur», réagit le directeur de la communication de la police cantonale, Jean-Christophe Sauterel. Il relève aussi que les perturbations de la circulation pourraient être évitées si les conducteurs impliqués dans une «touchette» ne restaient pas tétanisés sur les lieux. «Nous encourageons les gens à s’entendre, à se fixer un rendez-vous à la première sortie ou sur une aire d’autoroute pour signer un constat européen et à dégager au plus vite les lieux de l’accident. Ils s’évitent ainsi des frais d’intervention de 200 fr., une dénonciation pour perte de maîtrise et un retrait de permis d’un mois. Appeler la police et porter secours est en revanche obligatoire s’il y a des blessés», rappelle Jean-Christophe Sauterel.

Si les proportions évoquées par le lecteur de 24 heures excédé sont trop élevées, le classement est juste. Il est confirmé par les chiffres de 2017 (voir infographie). Sur les autoroutes, les causes d’accident «suivre de trop près le véhicule qui précède» et «inattention ou distraction» figurent en première et en deuxième position, largement devant la vitesse inadaptée. Il n’en a pas toujours été ainsi. En 2010 encore, le fait de rouler trop vite figurait largement en tête, avant d’entamer une forte décroissance en 2011. Dans le même temps, les distances non respectées montaient en flèche. Le nombre de cas a même plus que doublé en une décennie.

Des autoroutes, vraiment?

Les radars modernes installés en 2006, particulièrement sur l’autoroute entre Lausanne et Genève, ont sans doute poussé à mieux respecter les limitations de la vitesse. Les délits de chauffard (Via sicura) introduits en 2013 ont renforcé la tendance. La mutation du réseau autoroutier vaudois, sous la pression de l’augmentation de la population et du nombre de pendulaires, amène à ralentir et à rouler de manière plus «serrée». En moyenne, le trafic journalier sur le contournement de Lausanne dépasse les 110 000 véhicules. En 2016, le contournement de Lausanne a connu 274 jours marqués par des bouchons, contre 232 en 2015, soit une augmentation de 18%, indique une étude fédérale. «Les autoroutes lémaniques se sont transformées en périphériques urbains. Elles ont perdu le statut d’axes rapides pour ressembler davantage à ce que les Français nomment des rocades», analyse Jean-Christophe Sauterel. «En France, il y avait davantage d’espace pour construire de nouvelles autoroutes à l’écart des zones urbaines. En Suisse, c’est plus difficile. Mais le projet de contournement de Morges va dans ce sens», ajoute-t-il.

Traquer systématiquement les distances non respectées au moyen de radars n’est pas à l’ordre du jour dans le canton de Vaud. Les Bernois se sont équipés d’un tel système en 2011. Aux heures de pointe, lorsque le trafic se déroule en accordéon, la mise en œuvre de tels contrôles représente un casse-tête. La police vaudoise préfère se concentrer sur les chauffards qui collent la voiture précédente pour la pousser à accélérer.

«Malgré nos efforts, l’usage du smartphone au volant reste préoccupant et même scandaleux»

Et les smartphones, sont-ils vraiment à l’origine des accidents liés à l’inattention? Les données précises manquent. En cas d’accident, les usagers n’avouent généralement pas qu’ils utilisaient leur portable. Ce n’est qu’en cas de choc grave, avec des victimes, que le procureur chargé de l’enquête ordonne un traçage de l’utilisation des appareils électroniques. Le problème est toutefois reconnu: «Les systèmes mains libres doivent se généraliser. Malgré nos efforts, l’usage du smartphone au volant reste préoccupant et même scandaleux», affirme Jacques Antenen, commandant de la police cantonale. Une campagne de prévention, à la fin de 2018 et en 2019, ciblera les retours après une journée de travail. Et aussi l’usage du smartphone.

Les chocs graves provoquent des bouchons spectaculaires qui peuvent durer plusieurs heures. Mais la principale origine des 24 066 heures d’embouteillages comptabilisées en Suisse, en 2016, reste la surcharge de trafic. Les accidents n’en sont responsables qu’à raison de 6,9%. Une solution pourrait venir d’une technologie embarquée par les voitures. Il est en effet prouvé qu’une vitesse modérée et des distances constantes entre les véhicules améliorent la fluidité du trafic. Et pourraient limiter le coût économique des bouchons, évalué en 2016 à 1,6 milliard, notamment à cause du temps perdu. (24 heures)