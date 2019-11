Un Lausannois chez les Ninja Warriors

Depuis 2018, l’émission Ninja Warrior se décline à la mode helvétique. Mais le principe reste le même que dans ses versions japonaises, anglaises, américaines, allemandes ou encore françaises: les candidats doivent s’élancer sur un parcours d’obstacles, situés sur des piscines, sans tomber dans l’eau au risque de se voir éliminer. En Suisse, les émissions tournées en public au Hallenstadium de Zurich sont diffusées sur TV 24. Cette année, un seul Vaudois est en lice. Il fera son apparition dans l’émission de ce mardi soir. «Découvrir ces obstacles et appliquer directement la bonne technique pour les franchir, c’est vraiment ce qui me plaît ici», témoigne le Lausannois Dogan Grepper.

Dogan a 28 ans. Il est arrivé d’Argovie depuis deux ans. Il est assistant à l’UNIL dans le cadre de son doctorat en biologie. «Je fais de la recherche. La spécialité de mon labo: le métabolisme des muscles». Cela tombe bien pour Ninja Warrior. C’est la seconde fois que Dogan participe à l’émission. L’année dernière, il a d’ailleurs atteint la finale mais a chuté, tout proche du but.

Le profil du ninja moderne

Dogan a pourtant le profil du ninja moderne. «Je fais du parkour depuis une dizaine d’années, pour la fluidité des mouvements. Je fais aussi du free running, c’est pareil mais avec des acrobaties et plus de créativité. Lausanne est une ville géniale pour ces deux passions. Je m’entraîne chaque semaine dans le hangar de l’équipe X-Trem à la Blécherette.» Les qualités d’un bon Ninja Warrior? «Il faut du physique, bien entendu, et du mental. Vous devez avoir beaucoup de force pour vous maintenir sur les obstacles, comme dans la grimpe, de l’équilibre, de la coordination et de la rapidité. Vous devez surtout ne pas vous laisser distraire par toutes les caméras, et rester bien concentré.»

Plus de 800 personnes, venues de Suisse mais aussi d’Allemagne, d’Autriche, d’Angleterre et d’Ecosse, se sont inscrites à la saison 2 de Ninja Warrior Switzerland. La moitié a passé un casting et 160 ont finalement participé à l’émission, dont des personnalités comme Didier Défago ou Pat Burgener. Au terme de six émissions de qualification, la finale se jouera le 10 décembre.