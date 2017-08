Un bus ludothèque anime l’été des enfants réfugiés

Pour la plupart des petits Vaudois, grandes vacances riment avec escapades, voyages, colonies de vacances. Pour les enfants réfugiés, les choses sont bien différentes. Surtout lorsqu’ils vivent dans un foyer qui manque de contacts avec le monde extérieur.

C’est le cas au foyer de requérants d’asile de Crissier qui abrite à l’heure actuelle quelque 270 per­sonnes prises en charge par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM): ses trois bâtiments de béton gris se dressent au beau milieu d’une petite forêt à côté de l’autoroute, en marge des autres habitations.

En visite dans toute la Suisse

«Contrairement à d’autres foyers dans le canton, celui de Crissier n’a pas beaucoup d’échanges avec le village. Il faut travailler un peu en autarcie», relève Pascal Rochat, responsable des hébergements de l’EVAM dans le secteur de Lausanne. Cet été, la fondation Pro Juventute est venue apporter un vent de fraîcheur à la petite trentaine d’enfants qui vivent là avec leur famille. Tout au long de cette semaine, elle a fait escale à Crissier avec un bus ludothèque qui, entre juillet et octobre, rend visite à une dizaine de foyers de migrants dans toute la Suisse.

En ce vendredi matin, les activités ont débuté avec une séance de déguisement qui a fait le bonheur de la petite Dalia. «On a fait une photo!» détaille-t-elle. La jeune fille s’est déjà débarrassée de son costume, mais d’autres garçons savourent encore le plaisir de déambuler en perruque et talons hauts. Et au programme de l’après-midi? «Je crois qu’il y aura un lâcher de ballons», s’exclame Dalia. Tout autour du bus, peint en couleurs bariolées, des tricycles et des caisses à jouets sont éparpillés en un joyeux champ de bataille. A la fin de la journée, la plupart repartiront comme ils sont arrivés, mais les enfants ont aussi participé à des ateliers pour fabriquer des jouets qui resteront sur place.

Un droit de l’enfant

«Le but du projet est d’amener le jeu dans les centres d’accueil et de transit, l’espace d’une semaine. Les loisirs font partie des droits inscrits dans la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant. C’est un élément essentiel de leur développement», explique Monique Ryf, responsable romande de Pro Juventute.

Pour l’organisation d’activités ludiques, le foyer de Crissier a tout de même plusieurs cordes à son arc. Il mobilise non seulement ses assistants sociaux, mais aussi les bonnes volontés d’associations citoyennes afin d’organiser des sorties et même des camps de loisirs durant l’été. «Nous sommes très contents ici, c’est vrai que dans d’autres foyers où nous avons logé, il n’y avait vraiment rien à faire!» explique Gashi Vebi, demandeur d’asile kosovar et papa de trois enfants.

Pascal Rochat ne souligne pas moins le rôle central qu’assument les parents: «C’est aussi leur devoir de jouer avec leurs enfants. Dépendant de leur culture d’origine, c’est un aspect auquel il faut parfois les sensibiliser.» Trois fois par semaine, le foyer reçoit ainsi la visite d’accompagnants qui pendant une demi-journée expliquent aux parents l’importance d’avoir des interactions avec leurs enfants, conclut-il. (24 heures)